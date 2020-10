Nelu Tătaru, mesaj către pelerini de Sfânta Parascheva: „Să evităm acele locuri aglomerate, în măsura în care putem păstrăm niște precauții”

Nelu Tătaru a declarat, sâmbătă, la Iași, că a reevaluat capacitatea de paturi, precum și capacitatea spitalului de la Lețcani de a prelua pacienți.

„Scenariile sunt pregătite, adaptarea se face la nivel nivel local, descentralizat. La începutul acestei pandemii spuneam că că nu vom avea un an normal, nu am avut Sărbători Pascale, nu am avut Rusalii ca în alți ani, nu am avut concedii, nici aceste sărbători nu vor fi ca în ceilalți ani. Trebuie să respectăm reglementările din prespital. Pandemia se tranșează în prespital”, a declarat Nelu Tătaru.

Întrebat ce sfaturi are pentru pelerini, Nelu Tătaru a răspuns simplu: portul măștii, distanțare și dezinfectant

„În același timp, să ne dăm seama că mergem în locuri aglomerate. Să evităm acele locuri aglomerate, în măsura în care putem păstrăm niște precauții”, a precizat ministrul.

Acesta a fost întrebat, de asemenea, dacă se va putea gestiona număr mare de pelerini, Tătaru a răspuns că are încredere în autoritățile locale: „Vrem, nu vrem, suntem în timp de pandemie. Vrem, nu vrem, sunt sărbătorile Iașului, dar va trebui să le adaptăm contextului.

Sărbătorile Iașului și manifestările legate de sărbătoarea Sfintei Parascheva trebuie gestionate „cu anumite rețineri” și atunci vom vedea că această creștere (a numărului de infectări - n.r.) va fi ușoară și va putea fi gestionată „de noi, ca și corp medical. Gestionare înseamnă nu suprapopularea unităților de primire urgențe, nu suprapopularea terapiilor intensive, ține doar de noi dacă acest număr de cazuri va crește”, a mai spus ministrul.