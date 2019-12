Nicolae Bănicioiu, fostul ministru al Sănătății, după ce a fost audiat în dosarul Colectiv: "Am făcut tot ceea ce era omenește posibil. Nu am refuzat niciun ajutor"

UPDATE. Nicolae Bănicioiu a fost audiat timp de mai multe ore la Parchetul General.

"Le-am spus procurorilor tot ceea ce cred eu că era necesar să le spun. Am răspuns la toate întrebările", a declarat fostul ministru al Sănătății.

Întrebat dacă are mustrări de conștiință pentru modul în care a gestionat criza, Bănicioiu a declarat "Credeți-mă că și eu și ceilalți am fi vrut să facem mai mult. Am făcut tot ceea ce era omenește posibil. Nu am refuzat niciun ajutor. Uitați-vă pe declarații", a spus Bănicioiu.

Un supraviețuitor al incendiului de la Colectiv l-a întrebat pe Bănicioiu, la ieșirea de la Parchetul General, "de ce ne-ați lăsat să murim ca niște câini în spitale?". Nicolae Bănicioiu i-a explicat că "noi am spus din primul moment că asigurăm tot costul tratamentului. Haideți să ne întâlnim și discutăm toate declarațiile pe care le-am făcut".

Știre inițială

Fostul ministru al Sănătăţii, Nicolae Bănicioiu a ajuns în urmă cu puţin timp la Parchetul General, unde este chemat astăzi în faţa judecătorilor, în dosarul Colectiv.

A fost citat ca martor în dosarul Colectiv, care a fost deschis în urma plângerii din noiembrie 2016 făcute de părinții victimelor care acuzau de neglijență mai mulți oameni din sistemul medical.

Bănicioiu a mai fost citat o dată pe data de 23 noiembrie, dar atunci nu s-a prezentat și spunea că le-a dat și motivul procurorilor. Astăzi, însă, merge să dea declarații. Și Raed Arafat a fost audiat ca martor în acest dosar.

Între timp, luni așteptăm sentința în dosarul Colectiv, care se află la Tribunalul București.