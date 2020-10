Nicolae Bănicioiu nu mai candidează la Camera Deputaților, după ce DNA a cerut ridicarea imunității deputatului

Procurorii DNA au anunțat, astăzi, într-un comunicat în care nu au indicat numele suspectului, că au solicitat Camerei Deputaților ridicarea imunității unui deputat, fost ministru al Sănătății, bănuit de fapte de corupție.

Suspectul cercetat în acest dosar este Nicolae Bănicioiu, iar perioada la care se referă procurorii DNA este 2012-2014, atunci când Bănicioiu era ministru al Tineretului și Sportului în Guvernul Ponta.

După ce DNA a publicat acuzațiile, deputatul Nicolae Bănicioiu a reacționat.

"Am văzut astăzi cu surprindere comunicatul DNA și vreau să fac următoarele precizări: în primul rând consider acuzațiile vehiculate în presă false și din această cauză doresc să am acces la dosar cât de repede posibil!

Sunt pentru a se ridica imunitatea deoarece nu am nimic de ascuns și cred că totuși clarificarea cât mai rapidă a situației, va fi în interesul tuturor. Inteleg că odată cu începutul campaniei electorale acesta ar fi un subiect care poate ar îngreuna lămurirea lucrurilor și din această cauză am decis că nu voi mai candida!

Imi doresc doar aflarea cât mai rapidă a adevărului și sper ca acest demers să nu fie generat de persoane care au ele probleme și probabil ca să scape au inventat fapte. Voi comunica când voi afla mai multe detalii legate dosar!", a fost răspunsul lui Nicolae Bănicioiu.

Comunicatul oficial al DNA în dosarul lui Nicolae Bănicioiu

"Procurorii desfășoară o investigație care vizează suspiciuni de săvârșire a unor fapte de corupție în contextul comercializării de bunuri de uz medical către spitalele publice situate pe raza Municipiului București și a județului Ilfov și aflate în subordinea Ministerului Sănătății.



În conformitate cu prevederile legale și constituționale, procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție a transmis procurorului general al P.Î.C.C.J referatul cauzei, în vederea sesizării Camerei Deputaților pentru formularea cererii de efectuare a urmăririi penale față de o persoană, deputat în Parlamentul României, la data faptelor având funcția de ministru, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- trafic de influență,

- luare de mită în formă continuată.

În perioada 21 decembrie 2012 – 5 martie 2014, persoana respectivă, în calitate de ministru, ar fi acceptat promisiunea a doi oameni de afaceri și ar fi primit direct, de la unul dintre aceștia, suma totală de 1.292.122 lei, lăsând să se creadă că are influență asupra ministrului Sănătății și a funcționarilor publici din cadrul acestei instituții și că îi va determina să îndeplinească sau să nu îndeplinească acte ce intrau în îndatoririle lor de serviciu, acte reprezentate de:

- numirea în funcția de manager/menținerea în funcția de manager a unor persoane la conducerea spitalelor publice aflate în subordinea Ministerului Sănătății, spitale cu care firmele controlate de cei doi oameni de afaceri aveau contracte încheiate sau desfășurau proceduri de achiziții publice,

- alocarea de sume de bani spitalelor publice aflate în subordinea Ministerului Sănătății, cu care firmele celor doi oameni de afaceri aveau contracte în derulare.

Ulterior, aceeași persoană ar fi primit de la aceiași oameni de afaceri, prin intermediul unui complice, suspect în cauză, suma totală de 2.612.389 lei în legătură cu exercitarea atribuțiilor de ministru, funcție deținută în perioada 05.03.2014-17.11.2015.

Cererii transmise i-au fost atașate referatul întocmit de procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, precum și un număr de 182 de volume în format electronic, dintre care 40 volume în format letric.

Prezenta cerere de efectuare a urmăririi penale intră sub incidența art. 305 alin 4 din C.P.P. În prezent, persoana față de care s-a solicitat sesizarea Camerei Deputaților pentru formularea cererii de efectuare a urmăririi penale beneficiază de prezumția de nevinovăție", se arată în comunicatul DNA.