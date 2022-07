Nicuşor Dan i-a adus pe bucureşteni înapoi la lighean | Fără apă caldă în jumătate de oraş

Cinci din șase sectoare ale capitalei nu au apă caldă. Compania Municipală Termoenergetica a anunțat că va începe mai multe lucrări de reparații pentru sezonul rece. Însă oamenii spun că astfel de situații se tot repetă.

Bucureștenii simt că s-au întors în timp, pentru că singura soluție rămasă este să încălzească apă la aragaz și să se spele la lighean.

Situația se complică și mai mult în cazul persoanelor în vârstă, care nu se mai pot spăla cu apa rece.

Termoenergetica se plânge de faptul că aproximativ 70% din conductele rețelei primare sunt mai vechi de 25 de ani și se află într-un stadiu avansat de degradare.

”Rețeaua are pierderi foarte mari, multe spărturi pe care le remediem, va dura câteva zile până vom reuși să acoperim cât mai multe zone din sectoarele 2 și 3”.

Acuzații grave la adresa foștilor primari

Actualul primar al capitalei lansează pe Facebook acuzații conform cărora, în mandatele anterioare, investițiile în reabilitarea conductelor au fost foarte mici, şi că de fapt, vina ar fi chiar a foștilor edili, care au preferat să redirecționeze banii în alte "proiecte".

”Subfinanțarea sistemului de termoficare din Capitală și indolența primarilor Oprescu și Firea față de problema termiei este evidentă în acest grafic.

În 2010, pierderile din rețea însumau 25% din totalul de agent termic livrat către bucureșteni, iar după 10 ani, aceste pierderi au crescut vertiginos, la 37%. Pe scurt, am asistat la o degradare cu 50% a eficienței sistemului de transport a energiei termice.

În mandatele lui Sorin Oprescu și Gabriela Firea, investițiile în reabilitarea conductelor de termoficare au fost extrem de mici, ceea ce a dus la o deteriorare accelerată a conductelor montate pe vremea lui Ceaușescu. Toată această politică inconștientă a celor doi edili, care au preferat panseluțele, pomenile electorale și populismele în locul asumării unor proiecte esențiale pentru buna funcționare a orașului, a avut ca rezultat apariția, în 2019, a marilor probleme în ceea ce privește furnizarea agentului termic către bucureșteni.

În 2021 am reușit să stabilizăm pierderile prin schimbarea a 20 de kilometri din rețeaua primară de termoficare. O stabilizare insuficientă pentru a fi simțită la robinet sau în calorifere de către bucureșteni, dar esențială în ceea ce privește trendul dezastruos în care ne găseam.

Investițiile din acest an, care vor aduce 30-35 de kilometri de conductă nouă în rețeaua primară plus reparațiile punctuale făcute de Termoenergetica, vor duce la inversarea trendului. Conform unor date preliminarii, în anul 2022, pierderile din rețeaua de distribuție vor fi de 34%, iar în următorii doi ani, tot ca urmare a investițiilor, vom reveni la pierderi sub pragul de 30%. Acest lucru va însemna pentru bucureșteni mai puține avarii și, implicit, o furnizare mai bună a agentului termic”, scrie Nicușor Dan pe o rețea socială.