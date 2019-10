Nicușor Dan: „Ar fi util ca Opoziția să aibă un singur candidat la Primăria Capitalei împotriva doamnei Firea și a PSD”

Dacian Cioloş primeşte o lovitură chiar de la partenerii săi. USR a decis să îşi modifice statutul în aşa fel încât Nicuşor Dan să poată candida la Primăria Capitalei, chiar dacă acesta nu mai este membru al Uniunii.

Nicușor Dan, candidat independent la Primăria Capitalei -„Am spus deja de acum câteva luni că ar fi util ca Opoziția să aibă un singur candidat împotriva doamnei Firea și a PSD-ului. Sondajele confirmă chestiunea aceasta. Oamenii își doresc un candidat unic. Am spus că cer susținerea USR, a PLUS și a PNL-ului pentru canditura mea independentă și am mai spus că, eu fiind independent, am avantajul că pentru acestea două, PNL și alianța din competiție, va fi mai ușor să mă susțină pe mine decât pe alt candidat.

Am avut niște discuții cu PNL, am solicitat o întâlnire cu membrii USR din filialele de sector din București. Oamenii din USR mi-au spus că există o procedură pentru desemnarea candidaturii și m-au invitat să mă înscriu. M-am înscris, a fost un vot consultativ electronic pentru toți membrii USR București. Votul a fost 800 la 300 și au început dezbaterile din USR pe tema asta. Ultima a fost aseară cu ceilalți doi candidați”.