Nicuşor Dan, bruscat la audierea în Parlament: "Luaţi mâna de pe mine!"

Nicuşor Dan, s-a enervat şi a plecat miercuri din şedinţă, acolo unde era audiat de membrii Comisiei parlamentare de anchetă privind preţul energiei.

Primarul general al Capitalei a fost oprit de liderul AUR, George Simion, să părăsească sala.

În loc să ofere răspunsuri, Nicuşor Dan a ridicat mai multe semne de întrebare

Nici până în acest moment, nu ştim dacă Primăria Capitalei v-a subvenţiona facturile la energia termică sau cât va subvenţiona.

Dacă până acum Nicuşor Dan spera că ajutorul va veni din partea Guvernului României, acest lucru nu se va întâmplaâ, cel puţin în următoarele două luni, ceea ce înseamnă că am putea avea un cost de aproximativ 600 de lei, dacă nu chiar şi mai mult.

Pe de altă parte, Nicuşor Dan dă asigurări că nu se va întâmpla acest lucru, însă nu a explicat pe ce se bazează când spune şi vine cu această decizie.

Totodată, ne invită să mai aşteptăm încă 48 de ore până la convocarea Consiliului General, o şedinţă care se va desfăşura abia pe data de 26 noiembrie.

Asta înseamnă că prima factura din această iarnă va veni, cu siguranţă, majorată.

Nicuşor Dan: "Din păcate, şedinţa asta a fost un circ pe care l-a generat preşedintele comisiei"

Din respect pentru ceilalţi membri ai comisiei şi pentru aceste bucureşteni şi această problemă serioasă (n.r. factura la căldură), am stat şi am discutat foarte la obiect, pe toate subiectele tehnice pe care am fost invitat. Sunt gata să dau orice fel de răspuns şi sunt gata să colaborez cu instituţiile statului, pe orice înseamnă rezolvarea problemei termice bucureştenilor. Nu mai putut să stau, în condiţiile în care preşedintele face declaraţii politice.

Problema căldurii din Bucureşti vine dintr-o inacţiune care vine de 20-30 de ani. Prima oară, anul ăsta, plătim subvenţia cât trebuie, 950 de milioane de lei. Ani de zile nu s-a plătit subvenţia, ani de zile s-au acumulat deficite economice cât şi în ceea ce priveşte zona de investiţii. Ştiţi foarte bine că Radet a intrat în insolvenţă şi apoi în faliment, în urmă cu doi ani.

Asta este sursa problemelor pe care le are sistemul de termificare centralizat din Bucureşti. Întrucât Guvernul a alocat bani deja pentru primării care au avut necesar de bani pentru noiembrie şi decembrie, în opinia mea, Guvernul va aloca bani pentru acele primării care au necesar de bani. Diferenţa dintre noi şi ei, e că noi cu plătim două luni mai târziu facturile de căldură. Adică factura din noiembrie o să fie plătită în ianuarie. Ăsta e motivul pentru care ajutorul de la Guvern pe care noi l-am cerut, a fost pentru ianuarie şi nu pentru noiembrie", a spus Nicuşor Dan.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal