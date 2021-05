Nicușor Dan: Bugetul Capitalei a ajuns la o formă acceptată de toată lumea

”Discuțiile de joi seară privind bugetul Capitalei au înregistrat progresele sperate. Am convenit o serie de ajustări la proiectul de buget, ajungând astfel la o formă acceptată de toată lumea.

Sigur, nu e un buget perfect, dar e pasul necesar și corect pentru a începe investițiile în Capitală și pentru a elimina datoriile și problemele din perioada Firea-PSD. Vom lucra împreună în continuare, inclusiv în perspectiva rectificării din a doua parte a anului, pentru a îmbunătăți abordarea în chestiunile bugetare.

Susțin de aceea sporirea solidarității în coaliție, dar și realism maxim în privința chestiunilor dificile.

Mulțumesc liderilor și reprezentanților USR PLUS, PNL și PMP pentru contribuția la găsirea unei soluții. E posibilă convocarea în următoarele ore a unei ședințe de Consiliu General, în care vom supune din nou la vot proiectul de buget, cu modificările agreate”, scrie Nicușor Dan pe o rețea socială.

Viceprimarul USR PLUS Horia Tomescu anunță tot pe Facebook că varianta de buget de buget rezultată în urma ultimelor discuții este „cu 1 miliard mai aproape de realitate”;

”În urma discuției pe care am avut-o aseară cu primarul general și cu partenerii de coaliție, copreședinții USR PLUS București vor propune Biroului Municipal USR PLUS București aprobarea de către consilierii USR PLUS a noului proiect de buget, în baza următoarelor argumente:

1. Varianta de buget rezultată în urma ultimelor discuții este mai aproape de realitate: cu 1 miliard mai aproape de realitate;

2. Este nevoie de un buget aprobat cât mai repede, pentru a putea primi transferurile pentru luna mai de la Bugetul de Stat;

3. Aprobarea acestui buget, în această formă, este doar depășirea unui punct mort. Însă de a doua zi, primarul general și partidele care formează majoritatea în Consiliul General trebuie să identifice soluții și să urmeze un plan de măsuri concrete de echilibrare în mod real a bugetului. Mai clar: trebuie să identifice surse de venituri reale sau să ajusteze cheltuielile prioritizând ceea ce este esențial pentru bucureșteni și pentru dezvoltarea orașului.

USR PLUS susține eliminarea risipei în cadrul companiilor municipale, a subordonatelor și limitarea cheltuielilor de funcționare ale Primăriei Generale.

Consider că am făcut un pas important către dialog și transparență, însă această abordare trebuie să continue după votarea bugetului, așa cum și primarul general și partenerii de coaliție și-au asumat în cadrul discuției cu noi.

O spunem foarte clar: bugetul în această variantă îmbunătățită nu este încă unul realist. Și eu și colegii mei avem încredere că prin rectificări bugetare succesive vom aduce proiecția bugetară de astăzi cât mai aproape de realitate. Pe termen mediu și lung, este evident că nu putem continua așa. „Rețeta Firea” a adus orașul în faliment. Aprobarea acestui buget nu face decât să câștige timp, timp pe care coaliția de la București trebuie să îl folosească pentru reforme reale și accelerate.

Din păcate, actuala coaliție care îi oferă primarului Nicușor Dan majoritatea în Consiliul General nu funcționează așa cum ar trebui, iar angajamentele luate înainte de alegeri nu au fost respectate. Săptămâna viitoare vor avea loc întâlniri pentru a reașeza colaborarea de care avem nevoie pentru a ne îndeplini angajamentele asumate în fața bucureștenilor acum șapte luni.

Fiecare ales în parte – și, de altfel, întreaga administrație locală – are datoria față de bucureșteni să privească adevărul în față și să înceapă imediat reformele de care orașul are nevoie. Suntem aici pentru a pune umărul, construind pe adevăr, cu responsabilitate, pentru oameni”, scrie Horia Tomescu.

