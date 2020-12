Nicușor Dan, vești proaste pentru bucureșteni: nu vor avea căldură nici iarna aceasta. ”Urmează trei luni cam cum au fost aceste ultime două săptămâni”

„Nu putem să facem mai mult decât am spus că vom face în campania electorală, din păcate. Există un indicator. Acest indicator este câtă apă se pierde, așa numita apă de adaos. Această cantitate de apă este de trei ori mai mare decât acum 3 ani și este cu 50% mai mare față de acum un an. Țevile din București au cu 50% mai multe găuri decât acum un an și de trei ori mai multe găuri decât acum 3 ani.

Asta este situația pe care am moștenit-o. Oricum sistemul ăsta mergea târâindu-se de ani de zile, s-a mai adăugat o chestiune – erau niște lucrări, tot de cârpeală, care s-a făcut în fiecare an vara și care anul acesta nu s-a făcut și aici este vina clară a fostei administrații, nu mai fac polemici politice că nu mai avem alegeri, dar este clar vina fostei administrații că toată această vară nu s-au făcut acele lucrări de mentenanță, de cârpeală care trebuiau făcute.

Nu mai spun de faptul că 4 ani nu s-au luat bani europeni și nu s-au făcut lucrările temeinice. Ce mai putem să facem în această iarnă este să acționăm cât de repede se poate și să informăm cetățenii despre asta. Se mai întâmplă un lucru – avem un call center la care am rugat și am detașat niște oameni din primărie care au fost foarte amabili să facă asta – se întâmplă să spunem oamenilor că o avarie durează de dimineață până seara, iar ei să constate că si a doua zi e frig. Sunt două fenomene pe care vreau să le explic – pentru că noi ne ducem, adică Termoenergetica se duce și cârpește, dă drumul, foarte fericit, am reparat avaria. Și pleznește imediat după – acesta este un fenomen.

Al doilea fenomen este că la schimbări bruște de temperatură există o inerție a sistemului care nu își permite să pompeze cât poate el să pompeze, tocmai ca să evite avariile, și atunci există o inerție și durează uneori două-trei zile până ajungi să ai temperatură. Asta este, din păcate, ce putem să facem cu sistemul acum și să pregătim tot ce avem de făcut din primăvară, să începem lucrările ca să consolidăm. Urmează trei luni pentru bucureșteni cam cum au fost aceste ultime două săptămâni, din păcate.

O reparație durează, în 95% dintre cazuri, mai puțin de 16 ore, cât e de dimineață până seara. Din păcate, este fenomenul pe care vi l-am explicat, se sparge imediat după. Există un site unde sunt trecute toate avariile și toate zonele unde aveți căldură sub parametri și mai aveți un număr de telefon la care de data asta se și răspunde și la care oamenii vă redau acea informație în sensul de – dacă locuiți într-o anumită zonă – când o să aveți din nou căldură. Din păcate, asta este tot ce putem să facem în momentul ăsta și în campania electorală, repet, nu am spus mai mult”, a spus primarul general al Capitalei la Digi24.