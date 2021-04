Nicusor Dan, audiat la DNA în dosarul în care a depus plângere împotriva Gabrielei Firea

La intrarea în sediul DNA, Nicuşor Dan a reamintit presei că este vorba de un dosar mai vechi, din 2019, pe când era deputat şi preşedinte al Asociaţiei "Salvaţi Bucureştiul".

"Am venit aici și am depus o plângere penală pentru modul în care s-a votat. Am spus că PUZ-urile de sector sunt una din cele mai mari furăciuni care s-au petrecut în istoria noastră post-decembristă, prin faptul că dispar spații verzi, în condiţiile în care noi avem o mare problemă cu calitatea aerului, şi, de asemenea pentru că apare fenomenul de blocuri între case, în condiţiile în care Bucureștiul e deja un oraş supra aglomerat. (...)

Depun mai multe PUZ-uri și decizia CJUE care a condamnat România pentru poluare. Aceste PUZ-uri anulează chiar și posibilități de dezvoltare pentru că dacă un investitor vrea să vină în România, el se uită și la poluare și la spații verzi", a declarat Nicușor Dan.

Persoanele pe care actualul primar general al Bucureştiului le consideră vinovate şi împotriva cărora a făcut plângere sunt fostul edil Gabriela Firea şi fostul arhitect-şef al Capitalei, Ştefan Dumitraşcu.

"Conform procedurilor legale, am fost invitat pentru a da declarații referitoare la plângerea depusă atunci, pentru a putea avansa lucrările la acest dosar. Printre persoanele pe care le consider vinovate și împotriva cărora am făcut această plângere se află fostul primar general Gabriela Firea și fostul arhitect-șef al Capitalei, Ștefan Dumitrașcu”, a anunțat Nicușor Dan

