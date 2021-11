Nicuşor Dan: "Pe 26 noiembrie, Consiliul General va decide preţul rezonabil pe care să îl suporte bucureştenii racordaţi la sistemul de termoficare"

"Din respect față de instituția Parlamentului, am mers azi la ședința Comisiei parlamentare de anchetă pentru stabilirea cauzelor creșterii substanțiale a prețurilor gazelor naturale și energiei electrice, ca să prezint informații despre prețul gigacaloriei, subvențiile și investițiile pentru sistemul de termoficare al Capitalei, despre eforturile pe care le facem pentru bucureșteni în acest context.

Am spus comisiei că, pe lângă subvenția de aproape 1 miliard de lei pe care Primăria Capitalei o plătește în acest an pentru căldură și apă caldă, Bucureștiul are nevoie și de sprijinul Guvernului României pentru a face față situației dificile din iarna care vine. Am informat comisia că am solicitat recent Guvernului 968 de milioane de lei pentru a acoperi creșterea prețului gigacaloriei și că e foarte important pentru Capitală să primească acești bani, la fel cum și alte municipii primesc fondurile necesare. Categoric, bucureștenii nu pot fi lăsați să suporte singuri creșterea costului cu încălzirea și îmi doresc ca Guvernul să răspundă favorabil solicitării noastre.

Am încercat constant să îndrept discuția din comisie pe o linie serioasă, explicând parlamentarilor situația la zi și eforturile Primăriei Capitalei pentru a limita impactul creșterii prețurilor în energie asupra facturilor la întreținere ale bucureștenilor. Am considerat că această comisie trebuie să aibă și rolul de a atrage atenția Parlamentului, cu cât mai multe argumente aflate în cadrul audierilor, în ceea ce privește creșterea costurilor cu termoficarea în București, astfel încât Parlamentul să poată ulterior acționa, în paralel cu Primăria Generală și Guvernul, pentru a-i ajuta pe bucureșteni.

Dar pesediștii din fruntea comisiei, supușii politici ai Gabrielei Firea, au căutat constant să deturneze scopul discuției, transformând ședința de azi într-un circ ridicol. Nu-i interesează pe acești pesediști și nici pe stăpâna lor cum putem face mai suportabilă pentru bucureșteni povara facturilor din această iarnă; îi interesează în schimb un spectacol de prost gust, care să facă uitați, pe cât posibil, cei patru ani de batjocură firistă la adresa sistemului de termoficare din București", a scris Nicuşor Dan, miercuri seară, pe Facebook.

Acesta i-a anunţat pe bucureşteni că o decizie privind preţul pe care îl vor suporta la căldură va fi luată într-o şedinţă a CGMB din 26 noiembrie.

"Îi informez pe bucureșteni că primăria face în continuare toate eforturile pentru ca facturile la întreținere să fie suportabile, ca majorările de prețuri din energie să-i afecteze cât mai puțin.

În ședința Consiliului General din 26 noiembrie, vom decide prețul rezonabil pe care să îl suporte bucureștenii racordați la sistemul centralizat de termoficare, pentru a-i ajuta să treacă iarna în condiții decente", a mai scris Nicuşor Dan.

