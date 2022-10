Noi dezvăluiri despre accidentul în care a fost implicată Monica Macovei. Martor: "Ce a declarat doamna pe Facebook este raspunderea ei"

Un martor a povestit, sub protecția anonimatului, pentru Antena 3 CNN, ce a constatat la locul accidentului în care a fost implicată Monica Macovei, fostul ministru al Justiției.

"Am ajuns când victima deja era pusă pe targă. Era conștientă. Doamna doctor de la urgențe a chemat imediat elicopterul. Doamna Monica Macovei a fost foarte cooperantă cu poliția. Nu a schițat niciun gest să zică că nu-i adevărat.", a povestit un martor, pentru Antena 3 CNN.

"Poliția a delimitat locul accidentului, s-au făcut cercetări la fața locului. A venit un specialist de la Serviciul Rutier Constanța pentru a măsura urmele de frână. Eu nu știu cum a fost dinamica accidentului.

Oamenii de la Rutieră și-au făcut treaba. Totul a decurs fără certuri, fără discuții. Chiar a fost super transparent, nu e nimic ascuns, nu e nicio mușamalizare. Ce a declarat doamna Monica Macovei pe Facebook este răspunderea ei.", a mai precizat martorul.

Monica Macovei, prima reacție după accidentul în care a spulberat un motociclist cu mașina: ”Nu am pierdut controlul mașinii nicio secundă”

Monica Macovei, fostul ministru al Justiției, a transmis ieri prima reacție după accidentul grav în care a spulberat un motociclist cu mașina.

”Mulțumesc tuturor celor care v-ați gândit la mine. Astăzi am fost parte a unui accident rutier. Încep să îmi revin din starea de șoc.

Conducând de la 2 Mai spre Mangalia, pe banda mea și nu pe contrasens, un motociclist a intrat din plin in aripa stângă a mașinii, moment in care airbags s-au declanșat, cauciucul din stânga față s-a spart. Nu am pierdut controlul mașinii nici o secundă.

Urmare a spargerii cauciucului din partea stânga față, mașina a mers încet spre stânga, oprindu-se într-un scuar mic, cu vegetație.

Sper ca motociclistul sa își revină, de câteva ore încerc sa obțin informații despre starea lui”, a transmis Monica Macovei într-un mesaj postat pe Facebook.