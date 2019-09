Noi dovezi că fiica și fiul lui Gheorghe Dincă au mințit în fața procurorilor. Declarația care face lumină în acest caz

Patronul de la ferma de nuci din Dăbuleni a declarat pentru Antena 3 faptul că fiica lui Dincă a ajuns la ei, pe 24 iulie, în jurul orei 10. Atât Daniela Dincă, cât și fiul inculpatului au spus că la orele 10 au trecut prin fața casei tatălui lor, în Caracal.

„Au venit două doamne care s-au arătat interesate de nuci. Mi-au spus că le trebuie vreo 5.000 de puieți, că vor să afișeze o plantație pe programe europene. Noi suntem furnizori de material pentru așa ceva. Dar eu aveam foarte multă treabă și s-a ocupat băiatul meu. Le-am spus că nu avem 5.000 de nuci și că le comunic cât avem disponibil. Între timp, au lăsat un număr de telefon”, a spus patronul fermei.

„Ulterior mi-a sărit în ochi când am văzut-o la telefon pe fiica lui Dincă. Mi s-a părut că semăna cu cea care a fost la noi. Au ajuns la noi în prima parte a zilei, până în prânz. În niciun caz la prima oră a dimineții, în jur de ora 10”, a mai spus patronul fermei.

Declarațiile fiului lui Dincă

„În ziua de 24.07.2019, am venit în Caracal și am trecut prin fața porții tatălui meu, însă nu am oprit. Împreună cu mine erau sora mea, Dincă Daniela, și o colegă de seviciu din Arad. Fac precizarea că pe 24.07.2019, orele 10, când am trecut prin fața porții tatălui meu, am văzut două persoane ieșind din curtea acestuia, doi vecini despre care știu că se numesc Vică și Fane”, a spus fiul lui Dincă în fața procurorilor.

Declarațiile Danielei Dincă

„Din discuțiile purtate cu mama mea, cunosc faptul că tatăl meu mai era vizitat de doi vecini, și anume numitul Vică, care locuiește la câteva case mai în față către ieșirea spre Mol Craiova, și a doua persoane despre care nu-mi amintesc momentan. Declar că în data de 24.07.2019, în jurul orelor 10.00 dimineața, eu, împreună cu fratele meu, Dincă Gheorghe Daniel, numita Diaconu Andreea, în timp ce ne aflam în autoturismul firmei unde lucrez, întorcându-ne din localitatea Dăbuleni, am trecut pe strada unde tatăl meu are domiciliul, respectiv strada Craiovei, moment în care am văzut că de la imobilul tatălui meu au ieșit două persoane de sex bărbătesc. Declar că nu am oprit să-l vizităm pe tatăl nostru și nu cunosc pe acele persoane care au ieșit din curtea tatălui meu.

Menționez că în data de 24.07.2019, miercurea când eu am trecut pe la poarta tatălui meu și am văzut cele două persoane care ieșeau din curtea imobilului, persoana mai scundă avea în mână o pungă sau plasă de mărime medie, de culoare închisă, nefiind voluminoasă”, a spus Daniela Dincă.