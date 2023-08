”Sunteți niște terminați! Ați înțeles?” Noi imagini cu Vlad Pascu, șoferul drogat care a ucis doi tineri în stațiunea 2 Mai

Noi imagini șocante cu șoferul drogat care i-a omorât pe Roberta și Sebastian.

Într-unul dintre filmulețele postate pe TikTok, înaintea accidentului, adolescentul de bani gata dă lecții de stil și se laudă cu ținutele de mii de euro. Îi înjură pe cei care îi lasă comentarii negative și-i numește ”terminați”.

„Gen, când o să vină cineva care e îmbrăcat cu Supreme – LV și are Jordan în picioare și, na, etc. etc, și poartă un EP mai *** ca al meu sau, nu știu, poate un Philipp ceva, și-mi vine ăla și-mi comentează ”bă, tu te îmbraci prost rău de tot”, în momentul ăla o să zic: ”da bă, sunt un idiot, mă îmbrac prost”.

Până atunci, voi ăia care sunteți niște terminați și purtați Vagabond, și mai duceți-vă-n *** mea, nu mai îmi comentați mie, da! Ați înțeles?”, spune Vlad Pascu în clipul postat pe o rețea socială.

Imagini filmate chiar înaintea accidentului

În urmă cu doar o zi, în spațiul public au apărut și imagini filmate cu puțin timp înaintea tragediei de la 2 Mai, acolo unde Vlad Pascu s-a urcat drogat la volan şi a spulberat un grup de 8 de tineri studenți.

În imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zonă şi publicate de Observator se poate observa mașina lui Vlad Pascu, însoțit de mai multe persoane, care trece pe o stradă aglomerată din Vama Veche la ora 00:19.

La scurt timp după acest moment, la ora 00:40, Poliția a primit un apel la 112, prin care mai multe persoane reclamau că un șofer conduce haotic prin stațiune.

Câteva ore mai târziu, Vlad Pascu intră cu viteză într-o curbă extrem de periculoasă și spulberă un grup de opt tineri, care mai aveau doar câteva sute de metri până să intre în localitatea 2 Mai. Doi dintre ei, Roberta și Sebi, studenți la Geografie, au murit pe loc, iar alți trei au ajuns la spital.

Impactul a fost atât de puternic încât Roberta a fost aruncată la 15 metri distanță.

Între timp apar noi detalii şi de la ancheta care s-a demarat în urma tragediei de la 2 Mai.