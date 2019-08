Noi informații în cazul Săpoca. Dezvăluiri din anchetă. Atacatorul a fost audiat și se află sub tratament

Foto: captură Antena 3

Procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău au decis, marţi, extinderea urmării penale în cazul bărbatului care a atacat pacienţii din Spitalul de la Săpoca, cât şi a urmării penale in rem sub aspectul infracţiunii de neglijenţă în serviciu şi ucidere din culpă, fapte în legătură cu activitatea desfăşurată de către angajaţii unităţii spitaliceşti, a anunţat purtătorul de cuvânt al Parchetului, procuror Cătălin Radu.



Potrivit acestuia, pe lângă infracţiunea de omor calificat, bărbatul este cercetat şi pentru tentativă la infracţiunea de omor calificat şi pentru distrugere.



Atacatorul a fost audiat şi se află la Spitalul din Săpoca în vederea efectuării unei expertize neuropsihiatrice. Se află sub tratament şi sub pază, fiind singur într-o cameră izolată şi securizată.



În noaptea de sâmbătă spre duminică, la Spitalul de Psihiatrie Săpoca, bărbatul de 38 de ani a atacat mai mulţi pacienţi cu un stativ de perfuzii. Şi-au pierdut viaţa cinci persoane. Au fost răniţi opt pacienţi, în prezent fiind internaţi în unităţi medicale din Bucureşti.

