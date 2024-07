Noi mărturii despre abuzurile lui Alfred Bulai: „Spunea că femeile la 24 de ani sunt expirate”

Noi mărturii cutremurătoare despre abuzurile sociologului Alfred Bulai. Foto: Antena 3 CNN

Noi mărturii cutremurătoare despre abuzurile sociologului Alfred Bulai. După izbucnirea scandalului, o altă fostă studentă a prins curaj şi a povestit, în exclusivitate pentru Antena 3 CNN, despre jocurile cu tentă erotică pe care le făcea profesorul cu tinerele. Aceasta spune că Bulai le distrugea fetelor încrederea în sine.

Elena Trifan, fostă studentă: Erau destul de multe discuții legate de dinamica de gen, replici și încerca să mereu să aibă aceste comentarii.

Îmi amintesc și un proces de la un examen în care a discutat despre sâni care sunt un simbol de status.

Erau comentarii care nu-și aveau locul într-un mediu educațional din partea unui profesor, în orice context s-ar găsi, indiferent de vârstă, dar mai ales faptul că discutăm de tinere studente, de cât aveam 19-20 de ani.

Îmi spunea că femeile la 24 de ani sunt expirate şi că trebuie să te gândeşti ce vrei să faci, că ar trebui să faci copii, că femeile sigur vor să facă copii.

Am avut probleme cu încrederea în mine şi am mers la terapie şi la psihiatru pentru un diagnostic şi am făcut un an de terapie doar discutând despre viaţa mea profesională şi despre încrederea mea în mine.

Profesorul universitar Alfred Bulai a fost suspendat de SNSPA din toate funcţiile pe care le ocupă. Decizia vine după acuzaţiile privind abuzurile sexuale. Profesorul a depus cerere de pensionare exact în ziua în care a explodat scandalul cu acuzaţii de abuz sexual care îl vizează. Poliţia s-a autosesizat şi deschis o anchetă în care îl cercetează pentru infracţiunea de folosire a funcției în scop sexual.