Noul ambasador al Israelului în România, David Saranga, la Sinteza zilei: „Primul meu scop este să țin relaţiile strânse dintre România şi Israel”

David Saranga, noul ambasador al Israelului la București, a fost invitatul lui Mihai Gâdea, marți seară, la Sinteza zilei.

David Saranga și-a pregătit într-un mod inedit venirea la post, în București. El a fost filmat într-un material video în care vorbește coerent și corect gramatical în limba română.

„Bună ziua, mă numesc David Saranga şi sunt noul ambasador al Israelului în România. România are un loc important în inima mea. Aici am început cariera diplomatică, în urmă cu 20 de ani, când am fost viceambasador al Israelului.

Acum, după o lungă carieră diplomatică, mă întorc în România de care, de fapt, nu m-am despărţit niciodată. Amintirile, cultura, prietenii şi limba română m-au însoţit până în ziua de astăzi”, s-a prezentat noul ambasador al Israelului în România.

Ambasadorul Saranga, poveste impresionantă de viață

David Saranga, noul Ambasador al Israelului, a învățat românește înainte de a sosi în România.

„Înainte să vin în România am învățat limba. Am avut o profesoară cu care am învățat în fiecare zi cam cinci ore pentru o perioadă de cinci luni, după ce am venit aici. Am fost la Cluj două săptămâni unde am vorbit numai românește, apoi am intrat în scenă și am început să lucrez”, a dezvăluit el, marți seară, la Antena 3.

Cine e David Saranga

Saranga a fost consilier pentru politică externă al președintelui israelian Reuven Rivlin. Publicația The Jewish Chronicle l-a descris pe diplomat ca o „persoană ale cărei campanii rebranduiesc Israelul”.

Saranga a fost primul diplomat care a implementat inițiativele guvernamentale de tip Web 2.0, inclusiv primul blog oficial al unei țări, pagina My Space, un canal Youtube, o pagină Facebook și un blog politic.

Saranga s-a născut la 18 februarie 1964 la Tel Aviv și a fost, printre altele, șeful Departamentului de Legătură cu Parlamentul European în cadrul Ambasadei Israelului la Bruxelles, a mai fost consul pentru afaceri publice și media al Israelului în Statele Unite, a fost responsabil pentru imaginea Israelului în SUA și a fost persoana de legătură a Israelului cu presa americană.

David Saranga: „Mă întorc în România, țară de care, de fapt, nu m-am despărțit niciodată”

Întrebat de ce a ales această carieră, Saranga a arătat că munca de diplomat îl mulțumește.

„Când cineva lucrează pentru statul lui este un prilej. Când văd ce pot să fac în cadrul Ministerului de Externe și cum putem să servim țara noastră e ceva foarte mare”.

David Saranga, noul ambasador al Israelului la București. Ce își dorește de la acest mandat

Primul meu scop este să ținem relația bună. Sper că după ce o să termin mandatul meu aici, relația va rămâne la fel de bună, a spus el.

„Sunt niște domenii în care vreau să investesc mai multe eforturi. În primul rând în domeniul economic. Schimbul de comerț între Israel și România nu e suficient. Potențialul este mult mai mare decât vedem astăzi”.

David Saranga, despre mutarea Ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim

„Relația între poporul evreu și Ierusalim a început acum 3.000 de ani. Fiecare piatră pe care călcăm la Ierusalim are o istorie de mii de ani de legătură între poporul evreu și țara sfântă. Lumea știe relația pe care Israelul o are cu Ierusalimul, în primul rând. În al doilea rând, fiecare țară are dreptul să își aleagă o capitală”

„Astăzi când vorbim despre Ierusalim, președintele Israelului stă la Ierusalim, Parlamentul israelian la Ierusalim, guvernul israelian stă la Ierusalim. Fiecare Ambasador când prezintă scrisoarea lui de acreditare vine la Ierusalim. E bine ca ambasada să se mute la Ierusalim și cred că așa o să fie nu numai în România, ci și în alte țări. Ierusalim a fost, este și mereu va fi capitala noastră” a spus ambasadorul Israelului la București, marți seară, la Antena 3.

David Saranga, ambasadorul îndrăgostit de România: „Nu poți scoate România dintr-un om care a fost aici”

„Românii sunt oameni calzi, deștepți și primitori”

„Am fost primit într-un mod așa de cald. Este ceva în caracterul românilor care rămâne în inima mea”, a mai spus Saranga.