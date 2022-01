Numerologul Mihai Voropchievici a analizat scrisul de mână al polițistului care a lovit-o pe Raisa. Secretul dezvăluit de numerolog

"Caligrafia indică următoarele tipologii: caracterul - curajos, întreprinzător, tentație de dur și agresiv și ranchiunos. Dar, impetuos, nerăbdător, câteodată violent, sincer și autoritar. Foarte muncitor, cu spirit de decizie și reușită rapidă.

Reușita asta rapidă ați văzut-o și v-ați întrebat cum de a avut acces așa de repede în Poliție. Sensibilitate la nivelul capului, posibile răni, operații. Fire independentă, individualistă, care nu acceptă imixtiuni ale altor persoane în deciziile lui.

Orgolios și împrăștiat, acționează pe impuls, dar foarte bun în comunicare. Citind inițial scrisoarea am avut senzația că parcă cineva i-a dictat textul acesta, dar din ce am găsit aici este o persoană foarte bună în comunicare. Ideile îi vin pe parcursul scrierii acestei scrisori - este foarte bun și în scris și în vorbit. Dar, are instabilitate, impulsivitate și mult teribilism. Undeva buclele unor litere îți arată că este o fire discriminatoare, dar este foarte inteligent, dar și introvertit. Este analitic Are o mare doză de egoism, adică ajută, dar nu se implică emoțional, adică undeva are nuanțe de actor", a spus Mihai Voropchievici.

Scrisoarea trimisă de polițistul care a accidentat-o mortal pe Raisa către familia acesteia. "Aș da orice să pot întoarce timpul înapoi"

Polițistul Popescu Constantin, care a accidentat-o mortal pe Raisa, a găsit puterea de a scrie o scrisoare familiei, prin care își exprimă regretul cu privire la ceea ce s-a întâmplat.

Polițistul care a accidentat-o mortal pe Raisa le-a scris părinților pentru prima dată și le-a cerut iertare pentru tot. Avocatul familiei, Adrian Cuculis, a transmis scrisoarea presei, cu acordul părinților fetei.

Redam mai jos scrisoarea polițistului Popescu Constantin, trimisă către familia Raisei.

„Îndurerată familie, nici nu știu cum să încep, durerea pe care v-am pricinuit-o îmi este de neimaginat și știu că orice aș spune în aceste momente în fața dumneavoastră nu mai are importanță, dar totuși vreau să îmi cer iertare, știu că nu o voi primi, dar...

Îmi exprim regretul profund față de familia dumneavoastră nevoită să treacă prin acest tragic eveniment. Nu pot să mai fac nimic, aș da orice să pot să întorc timpul, orice! Pot doar în acest momente să mă rog la Dumnezeu să aibă grijă de sufletul fetiței dumneavoastră, sunt convins că o va face și mă rog în același timp să vă dea Dumnezeu putere în aceste momente grele pe care eu vi le-am cauzat.

Știu că nu am cum să vă cer acum să mă iertați, nici nu mă aștept la asta acum, doar atât sper ca în viitor să nu mă mai percepeți ca pe un criminal, ci ca pe un om care v-a greșit enorm și care va trăi toată viața cu această grea apăsare. Am greșit, am greșit și nu știu ce pot să mai fac. Îmi trec multe gânduri și oricât de mult aș scrie, tot aici revin, regret enorm cele întâmplate și aș da orice să pot să mă întorc și să îndrept ce am făcut.

Mă opresc aici, pentru că indiferent cât și ce aș mai spune nu va îndrepta ce am făcut. Aș dori, dacă se poate, să vă trimit un ajutor pentru înmormântare. Orice pot să ofer, o voi face. Sincere regrete”, scrie polițistul în scrisoarea transmisă familiei Raisei.

Accidentul a avut loc joia trecută, pe trecerea de pietoni din Sectorul 1. Mașina de poliție a accidentat două fete - Raisa și Maria. Raisa a murit, iar Maria a ajuns la spital.

Tatăl Raisei reacționează la scrisoarea primită de la polițistul care a lovit-o pe fiica lui: ”Nu merită haina de polițist. Să meargă pe șantier”

Iulian Barbu, tatăl Raisei, fata de 11 ani care a murit după ce a fost lovită cu mașina de un polițist, pe trecerea de pietoni, în București, a reacționat la scrisoarea pe care a primit-o astăzi de la cel care i-a omorât fiica.

„Nu are cu ce să ne ajute el pe noi. De iertat, nu știu dacă pot să spun că l-am iertat. O să-l ierte Dumnezeu. Nu sunt fioros pe el. Toate la rândul lor. Ar trebui să nu mai poarte haina de polițist. Nu o merită. Să meargă că pe șantier sunt o groază de oameni care au nevoie de el.”, a declarat Iulian Barbu la Exces de putere.

Tatăl Raisei a reușit să mai identifice un martor la accidentul mortal, care are o cameră de bord pe mașină și care se afla în zonă.

„A fost prima mașină, imediat după el (n.r. polițist), pe care polițistul a pus-o să blocheze drumul.”, a spus Iulian Barbu.

