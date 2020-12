Numerologul Romeo Popescu, previziuni pentru 2021. Cele mai norocoase cifre de destin anul viitor

Cum se calculează numărul de destin

"Se adună toate cifrele din data de naștere și apoi rezultatul se reduce la o singură cifră cuprinsă între 1 și 9. Aceea este cifra destinului, adică destinația unde trebuie să ajungi tu ca om", a explicat numerologul.

Cifra destinului 1: Oamenii care au cifra destinului impară vor fi mult mai bine aspectați în 2021 decât cei cu cifre pare. Pentru cei cu cifra de destin 1 lucrurile vor sta foarte bine. Ei vor avea ce să facă, vor avea mult de muncă și vor sta bine pe zona financiară.

Cifra destinului 2: Va avea un an foarte frumos în sensul de însingurare. Vor rămâne 'în cutie', cu toate trăirile interioare. Adică vor avea un an foarte dur pe zona de înțelepciune, Universul îi va ține încă un an așa, pentru că nu o să le dea alte posibilități în exterior.

Cifra destinului 3: Este oricum un destin norocos, cei cu această cifra de destin se simt mereu bine în pielea lor. Cei cu destinația 3 vor avea un an foarte interesant la nivel social. În cazul în care lucrează în domenii sociale, vor fi foarte bine aspectați: vor sta bine financiar, din punct de vedere al notorietății.

Cifra destinului 4: Vor avea ocazia să se transforme, vor avea să se primenească. Universul în va conduce spre transformarea individuală.

Cifra destinului 5: Pentru cei care stima lor de sine este minunată, 2021 este genial, adică orice își doresc, orice vor, pe oricare plan al vieții le va merge bine. E un an bun pentru cei cu destinul 5 dacă știu ce vor.

Cifra destinului 6: Destinul lor va fi pus la intersecție, vor avea foarte multe decizii, s-au acumulat foarte multe lucruri din anii trecuți și Universul îi va pune să aleagă.

Cifra destinului 7: E foarte bine aspectată la zona de șansă. Pot avea o șansă foarte mare anul acesta, una pe care poate au așteptat-o foarte mulți ani. Pot ieși în evidență dacă sunt buni profesioniști pe un anumit domeniu. Pot chiar să-și schimbe jobul.

Cifra destinului 8: Pentru ei o pasiune de sertar poate ajunge să le aducă bani. Dacă ești un destin 8 care nu ai nicio pasiune, îți trăiești viața copy-paste, tot așa vor trăi și în 2021

Cifra destinului 9: Au două variante: prima este formatorul de opinie, adică cei cu destin 9 o să cam spună legea. Vor argumenta atât de clar lucrurile acestea încât toată lumea îi va asculta. Vor apărea mulți lider cu cifra de destin 9.

Previziunile numerologului Romeo Popescu, pe larg în VIDEO: