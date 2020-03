O asistentă de la Spitalul Universitar, care l-a îngrijit pe pacientul decedat de coronavirus: „Nouă cine ne face aceste teste? Noi ce facem? Stăm?”

Mioara a povestit că are simptome și că de vineri, când a fost confirmat că pacientul are coronavirus, și până astăzi nu a venit nimeni să o testeze.

„Eu am avut grijă de el marți, l-am găsit acolo. E pacientul care a decedat. Întrebarea mea este: noi asistenții medicali, nouă cine ne face aceste teste? Noi ce facem? Stăm? Nu a venit nimeni. De vineri, nu a venit nimeni la noi, nu a sunat nimeni să ne întrebe: sunteți bine, ce faceți? Aveți nevoie de ceva?

Eu nu am cumpărat alimente tot magazinul. Nu știam că o să se ajungă în această situație, ca un pacient de la camera de gardă să ajungă tocmai la etajul 13, fără a fi investigat cu strictețe. Avea febră. Noi am încercat să-i explicăm doamnei doctor că pacientul face febră mare chiar și cu antibiotic, la patru ore avea 39. Am purtat o mască simplă și o pereche de mănuși, ce pot să port? O mască care ni se dădea pe un tabel nominal, 10 măști la 20 și ceva de persoane, care eram în ziua respectivă la muncă.

Am avut o stare de oboseală, arsuri la trahee, dureri foarte mari de cap, oboseală. Am fost sunată vineri seara pe la 22.00, de la Direcție să mă întrebe ce s-a întîmplat și să rămân în carantină. M-a deranjat atitudinea domnului Ionescu, șeful personalului, când a fost la Direcție să luăm un referat pentru un set de analize suplimentare la un pacient, m-a interpelat că: „De ce porți dragă mască? Ești răcită? Tușești?” I-am spus că avem pacienți pe secție cu pneumonie, fac febră. Eu vreau să fiu protejată.Și a zis că nu e nevoie dacă nu sunt răcită sau nu tușesc”, a povestit Mioara.

Soțul asistentei care se află și el în izolare a povestit că și el are aceleași simptome ca și ea. „Avem simptome ca și cum am fost gazați cu gaze lacrimogene, arsură pe gât, față, ochi. Avem ambii”.

