Obligația de a monta repartitoare de căldură a fost amânată. Care este noul termen

Obligația de a monta repartitoare de căldură pentru românii care primesc căldură în sistem centralizat a fost amânată. "E necesară o discuție mult mai amplă pentru a găsi soluții serioase", spune Cristina Prună, vicepreședintele Comisiei pentru industrii și servicii.

Potrivit prevederilor legii eficienței energetice (nr. 121/2014), aflată acum în vigoare, românii racordați la sistemele centralizate de încălzire sunt obligați să-și monteze repartitoare individuale pentru măsurarea consumului de energie termică, până la 31 decembrie 2022.

Şi deşi termenul prevăzut de lege se apropie de final, montarea repartitoarelor de către asociațiile de proprietari nu s-a realizat deoarece beneficiile acestora nu sunt încă clare.

O spune deputata USR Cristina Prună, vicepreședinte al Comisiei pentru industrii și servicii, care a anunţat că USR a depus un amendament pentru amânarea obligației montării repartitoarelor până la 31 decembrie 2023, amendament adoptat de Parlament.

"Am stat de vorbă în ultimul an cu zeci de președinți de asociații de bloc care mi-au explicat de unde vine reticența montării acestor repartitoare. Am aflat că au fost asociații care le-au montat și apoi le-au demontat pentru că au existat probleme cu costurile și repartizarea agentului termic.

Principiul de a plăti cât consumi este corect, însă, din discuțiile avute, am înțeles că repartitoarele, așa cum sunt ele astăzi nu răspund acestei nevoi.

E necesară o discuție mult mai amplă pentru a găsi soluții serioase în următorul an", scrie Cristina Prună, vicepreședinte al Comisiei pentru industrii și servicii pe Facebook

Prețul pentru un repartitor pornește de la 70 de lei cu TVA inclus, însă costurile pot ajunge la sume mult mai mari. Instalarea acestuia și a unui robinet de reglare a consumului de energie termică costă cel puțin 125 de lei.

Așadar, un proprietar care are un apartament de două camere cu patru calorifere va fi nevoit să scoată

Reacția internauţilor

"Când am montat repartitoare costul cu încălzirea s-a dublat, deși făceam economie, iar înainte stăteam cu ferestrele deschise, că era prea cald. Incredibil, nu?,

"Montarea repartitoarelor va duce la apariția igrasiei și mucegaiului în blocurile unde băile au fost construite între dormitoare. Este mai corect sa facem economie prin încadrarea într-un consum ca la energie electrică și nu prin oprirea căldurii în anumite camere. Este mai normal să fie o căldură bine repartizata în apartamente",

"Am avut repartitor și mulți închidea căldură și foloseau aragazul la încălzit. Tot blocul era plin de igrasie",

"Oricum NU le montau si oricum NU erau amendați pt ca la fel ca in cazul 'adeverinței' de vaccinare COVID si asta e tot ceva stupid. Si in 2023 se vor amâna din nou pt ca in România cei care fac legile sunt in mare parte imbecili si nu înțeleg nimic, vor doar sa bifeze ceva. Degeaba pui repartitor daca temperatura la care vine apa e scăzută si trebuie sa-l ții pe maxim iar formula de calcul a unităților e SECRETA",

"O păcăleală și o cheltuiala inutila băgată pe gât oamenilor"m sunt doar câteva dintre reacțiile românilor