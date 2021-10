Octavian Jurma: "Deja se încearcă un soi de lockdown pentru cei nevaccinaţi. Abia acum asistăm la o discriminare reală!"

La această oră, singura măsură care ar putea preveni 20.000 de cazuri pe zi, ar fi o carantină naţională şi inducerea stării de urgenţă, chiar săptămâna aceasta.

Este apelul cercetătorului Octavian Jurma, care a calculat, că la fiecare 7 minute, un român moare de COVID, iar lipsa paturile de la ATI se va regăsi în creşterea numărului de decese. De la 200 pe zi, am putea ajunge la aproximativ 400, în fiecare zi.

"Deja se încearcă un soi de lockdown pentru cei nevacinaţi"

"Ar trebui să plătim acum cu dobândă relaxarea pe care am acceptat-o cu prea multă uşurinţă în vară. Este consecinţa inevitabilă a măsurilor nesăbuite de relaxare, fără nicio măsură de certificat verde, sau altceva, cum au făcut celelalte ţări din jurul nostru. Inclusiv acum vedem că se iau măsuri de relaxare în acest val, deci este un dezastru care la stadul acesta, este un dezastru care este indus deja. Nu mai pot să cred că oamenii ăştia chiar nu îşi dau seama ce fac, eliminând testele. E ca şi cum ai pune exploziv ca să detonezi sistemul medical. Deja se încearcă un soi de lockdown pentru cei nevacinaţi şi eu sunt unul dintre cei care sunt avocaţii cei mai vocali ai vaccinării şi stimulării vaccinării, dar să treci acum la măsuri care sunt literalmente aproape de violenţă şi să pui toată carantina asta direct pe nevaccinaţi, mi se pare un act foarte agresiv.

"Abia acum asistăm la o discriminare reală"

Până acum, mereu aveam testul ca să justificăm că oricine se poate testa dacă nu vrea să se vaccineze. De data aceasta asistăm la nişte măsuri luate în pripă şi în disperare. O carantină minimă ca să fie funcţională, ar trebui să fie de 30 de zile. În două săpămâni am ieşi din val, în următoarele două săptămâni am fi o curbă descendentă, însă sub protecţia carantinei, vaccinarea ar putea să meargă într-un ritm foarte accelerat, pentru că aceşti oameni pot fi anunţaţi din timp. Vedeţi că dacă nu vă vaccinaţi, o să aveţi în continuare o carantină foarte dură. Nu poţi să anunţi acum, de pe azi pe mâine, că dacă nu te-ai vaccinat, nu mai poţi să faci nimic în România, când toată vara le-ai promis că o să poată să se distreze până la iarnă (...)

"Practic, e o carantină extrem de dură aplicată celor nevaccinaţi"

Propunerea mea este să extindem asupra tuturor, 30 de zile, să stingem acest incendiu şi după aceea să învăţăm şi noi lecţiile, cum a învăţat Italia, pentru că nu întâmplător italienii au procedat aşa în aceasă vară. Ei ştiu ce coşmar poate să producă un asemenea val, astfel încât ei au ieşit de sub carantină, sub protecţia certificatului verde, care într-adevăr, presupune pentru toţi o libertate de mişcare, pentru că dacă nu ţi-ai declarat boala, nu te-ai vaccinat, poţi oricând să te testetzi. În felul acesta, lucrurile puteau fi ţinute sub control, dar vedeţi că noi, certificatul verde, nu l-am aplicat real, decât după 3 la mie, iar acum avem efectiv măsuri de relaxare, la 6 la mie, pentru că nu poţi să spui altceva când laşi şcolile deschise, când laşi toate acestea numai pentru vaccinaţi.

Se ştie foarte bine, că şi vaccinaţii transmit. Vaccinarea nu este o măsură suficientă la o asemenea incidenţă. Deci o să treacă peste noi acest val şi nu ne va asigura gradul de protecţie, pentru că nu mai există nimic raţional în deciziile care se iau acum", a declarat Octavian Jurma, vineri, în exclusivitate la Antena 3.

