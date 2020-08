Olimpicii care își ajută semenii. Rareş Biteş, elevul care ajută copiii

Rareş Biteş, elev în clasa a unsprezecea acum la Liceul Teoretic Internaţional de Informatică din Constanţa, olimpic la matematică în anii trecuţi, care s-a oferit voluntar. Cu o experienţă de patru ani, Rareş vrea acum să împărtăşească tuturor cursanţilor trucurile învăţate şi ideile de abordare a problemelor care îi pot ajuta să câştige marile premii.

„Am mai avut în trecut experiențe de pregătire cu copii de gimnaziu și mi-a plăcut ft mult să-i pregătesc. Mă pasionează acest domeniu și am descoperit în acest mod cum să le prezint și altor copii materia. O problemă de olimpiadă apelează la creativitatea copiilor, nu putem ști toate lucrurile din matematică dar există anumite artificii mai cunoascute pe care le putem aplica și pe care am încercat să le strecor în acest curs”, a povestit rareș la „Eroul Zilei”.

Cursurile organizate de Fundația Dan Voiculescu au început

„Copiii mi s-au părut excepționali, mici nu scriam anunțul și problema era rezolvată. Am rămas uimit că există muți particiăanți care cunoșteau lucruri suplimentare. Aceștia sunt viitorii olimpici”, a mai spus olimpicul.

Cursurile se desfășoară pe platforma Zoom din cauza pandemiei iar temele propuse trezesc interesul copiilor, povestește Rareș: „Am ales din programă câteva teme care mi s-au părut mai interesate și mai definitorii. Am încercat să aleg probleme mai de idee, care să facă copii să înțeleagă cam ce ar trebui să învețe. Nu mă pot băga în toate dar am încercat să găsesc probleme care să le placă copiilor. Eu mi am descoperit pasiunea în calsa a 7-a , când lucram din caietul de vacanță. Mi-a plăcut că fiecare problemă începe cu un hint pentru rezolvare. Am reușit să mă devolt lucrând din cărți de clasă”.

Olimpicii care își ajută semenii