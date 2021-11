Oraș întreg, blocat de o grevă spontană în transportul public. Locuitorii încă așteaptă autobuzele în stații

Transportul public este paralizat, în acest moment, în toată Constanţa. Angajaţii de la societatea de transport în comun au intrat în grevă spontană şi spun că nu vor ieşi pe traseu.

"Niciun răspuns nu am primit din partea primăriei. Primarul nu ne-a băgat nimeni în seama.", spun angajații CT Bus.

"Nu mai știm în ce parte să o luăm. Lumea s-a săturat de minciuni. Am fost mințiți de anul trecut, am avut întâlnire cu primarul, ne-a promis, am avut și în vara întâlnire cu dansul. Ne-a promis, a trecut un an și nu s-a întâmplat nimic. Numai minciuni.", povestesc aceștia.

"Vom sta și vom bloca Constanța, să înțeleagă că nu suntem batjocură nimănui.", a declarat un alt protestatar.

