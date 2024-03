Orașul din România în care constructorul german BMW investește. Vor fi mii de locuri de muncă

Constructorul german de automobile BMW Group va înființa un centru software într-un oraș din România. Se preconizează angajarea a câtorva mii de persoane.

Sursa foto: Getty Images I Mos-Photography

BMW Group, constructorul german de automobile, a încheiat un acord de joint-venture cu NTT DATA, o subsidiară a concernului japonez, pentru a stabili o nouă companie în România, în care vor fi angajați mii de oameni.

Este remarcabil faptul că BMW, conform informațiilor Profit.ro, a analizat posibilitatea unei investiții în România, dar nu a optat niciodată pentru țara noastră pentru o investiție în producție.

Cel mai recent proiect al grupului german este fabrica din Ungaria, în apropierea orașului Debrecen, unde se va produce primul automobil din noua generație Neue Klasse, complet electric și cu o platformă nouă.

Este important de menționat că BMW a început deja recrutările pentru uzina din Ungaria și se bazează pe specialiști din România.

În același timp, BMW are o prezență semnificativă în România prin intermediul furnizorilor de componente, cu peste 70 de furnizori în țară, conform unei declarații a lui Joseph Rieter, directorul BMW România din 2022.

În prezent, BMW face în sfârșit o investiție directă în România, chiar dacă nu este în domeniul producției auto

Compania germană va stabili un centru de software în Cluj-Napoca în parteneriat cu NTT DATA.

Conform acordului semnat, noua companie va angaja până la 250 de dezvoltatori de software în acest an, iar în următorii trei ani numărul angajaților se va ridica la "câteva mii".

BMW are o colaborare de peste 30 de ani cu NTT DATA și se bazează pe prezența acesteia în România.

Scopul noului centru de software din România va fi de a sprijini BMW Group IT în Europa și de a dezvolta proiecte și inovații IT pentru producție, dezvoltare, resurse umane, vânzări și servicii financiare BMW.

"Cu NTT DATA, ne bazăm pe un partener solid care are o rețea extinsă într-o regiune tehnologică dinamică, ceea ce ne permite să dezvoltăm competențe software suplimentare într-un ritm accelerat și direcționat.

În colaborare cu companii precum NTT DATA, putem stabili centre IT puternice și putem oferi un răspuns la deficitul de experți IT", afirmă Alexander Buresch, director IT executiv și vicepreședinte executiv al BMW Group IT, potrivit Profit.ro

Cluj-Napoca a fost aleasă pentru ecosistemul său de inovație și pentru numărul mare de talente din domeniul tech.