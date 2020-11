Un oraş din România organizează, în premieră, un referendum pe tema măsurilor anti-Covid-19 în paralel cu alegerile parlamentare

Referendumul local reprezintă o premieră pentru orașul Bacău. Potrivit primarului, organizarea acestui referendum are mai multe motive.

“Cred că sunt mai multe motive. Odată că au existat investiţii semnificative în ultimul an în municipiul Bacău dar efectul lor a fost unul minimal. Cred că o dezbatere largă pe acest subiect şi o implicare activă a cetăţenilor ar avea ca scop nu doar a afla opinia lor despre ce măsuri şi cu ce întensitate am putea lua suplimentar, ci am şi reuşi angajarea mai puternică a tuturor din comunitatea băcăuană.

Pentru că unul din motivele pentru care infectarea încă mai continuă şi creşte este că, există o parte dintre cetăţeni care nu respectă aceste minime măsuri de protecţie”, a declarat în exclusivitate pentru Antena 3, primarul Lucian Stanciu Viziteu

Referendumul va fi organizat în paralel cu alegerile parlamentare şi va avea trei întrebări

Prima întrebare este legată de folosirea unor fonduri de la bugetul local pentru ca executivul local să ia măsuri suplimentare, dar fără coerciție, pentru respectarea regulilor privind combaterea pandemiei. Acestea au drept scop scăderea numărului de infectări pe raza municipiului Bacău, în vederea redeschiderii activităților economice, educaționale și culturale.

“Din discuţiile cu DSP Bacău, infectarea se face acum predomimant de către persoane asimptomatice care nu respectă măsurile sau alţii care sunt infectaţi de catre aceştia.

Oricum ar fi este exact scopul în care referendumurile locale au fost create să consultăm populaţia legată de chestiuni de importanţă deosebite. Şi Consiliul Local a aprobat că această chestiune este una de maximă importanţă fiind una din cele trei întrebări”, a mai precizat edilul Bacăului.

A doua întrebare este legată de necesitatea sistematizării cartierelor Bacăului. Este vorba despre eliberarea domeniul public de constructii cum sunt garajele din beton si crearea de noi parcari, spații verzi și locuri de joacă pentru copii.

“A doua legată de sistematizarea oraşului, este o chestiune care trenează de prea mult timp. Municipiul Bacău a fost sistematizat în timpul comunismului ca un oraş târg dar de atunci realitatea s-a schimbat. Pentru a putea să aveam un municipiu reşedinţă de judeţ de nivel European, trebuie să facem schimbări majore. Consider că toate investiţiile şi eforturile care se vor face în următorii patru ani trebuie suspuse acestei dezbateri publice, iar acum cu alegerile parlamentare este cea mai ieftină ocazie de a face acest referendum public în următorii patru ani”, a mai precizat edilul Bacăului.

A treia întrebare se referă la oportunitatea alocării de fonduri în vederea finalizării Spitalului Municipal

"Oricâte măsuri s-ar lua de către decidentul politic, fie el și executiv al primăriei, fără suportul comunității, acestea nu au o finalitate care să producă plus valoare. Acest principiu va fi baza mandatului meu. Tot pentru prima dată în Bacău, începând cu anul viitor, se va introduce bugetarea participativă. Astfel, proiectele venite dinspre cetățeni vor fi finanțate”, a anunțat primarul Lucian Stanciu Viziteu.

Întrebat ce le transmite celor care îl vor acuza că face acest referendum cu scop electroral ca să atragă cetăţenii la vot, Lucian Stanciu Viziteu a răspuns:

“Nu cred că este un lucru rău dacă vine mai multă lume a vot. Cred că acest referendum şi dialogul constant pe care îl voi avea cu cetăţenii va rezolva una din marile probeme pe care o are politica în România, cea de lipsă de încredere.

În ultimii 30 de ani au fost prea mulţi primari şi Consilii Locale care s-au deconectat de nevoile cetăţenilor. Băcăuanii vor vedea că toate deciziile comunităţii locale vor fi mult mai bune şi mai eficiente atâta timp cât cetăţenii sunt consultaţi”.