Orban explică cum ar putea fi aplicată carantinarea localităților: ”Astăzi, există cel puțin un caz de coronavirus în 954 de localități”

”Ne confruntăm cu o creştere semnificativă nu numai a numărului de cazuri şi o creştere semnificativă a transmiterii virusului în comunităţi. Dacă la data de 1 iunie aveam cel puşin un caz în ultimele 14 zile în 350 de localităţi, astăzi există cel puţin un caz în ultimele 14 zile în 954 de localităţi. Asta înseamnă că există riscul de transmitere în perste 950 de localităţi. Asta înseamnă o creştere semnificativă a riscului de transmitere şi înseamnă o atitudine mult mai hotărâtă din partea autorităţilor în impunerea tuturor măsurilor necesare pentru a limita răspândirea virusului”, a afirmat, marţi, premierul Ludovic Orban, după videoconferinţa cu prefecţii.

Orban: Nu am demarat procedura de a pune în carantină nicio localitate

Întrebat dacă se impune, în acest moment, carantinarea vreunui județ, Orban a precizat că se urmăresc punctual doar localități, dar pentru care nu a fost demarată procedura de carantinare pentru nicio localitate, cu atât mai puțin pentru un județ.

”Cu siguranță, odată cu intrarea în vigoare a legii, există posibilitatea de a impune carantinarea locală dacă există o răspândire semnificativă. N-are legătură cu marea și muntele. Dacă într-o localitate, există un număr de cazuri care depășește 3 cazuri la mia de locuitori se poate impune carantina sau măsuri restrictive pentru a contracara și diminua riscul de răspândire a virusului. Nu suntem în situația de a carantina niciun județ. Sunt un număr de localități aflate sub verificare. În Argeș, sunt 3 localități sub evaluare și se poate dispune carantinarea, în Brașov, 3-4 localități. În evaluarea unei comunități, nu se iau în calcul focarele. Spre exemplu, dacă într-un spital, un cămin de bătrâni a izbucnit un focar de coronavirus, atunci acele date nu vor fi luate in calcul la mia de locuitori””, a precizat Orban.

Orban explică cum ar putea fi aplicată carantinarea localităților: ”Astăzi, există cel puțin un caz în 954 de localități”

Poliția, solicitată să intervină pentru identificarea contacților bolnavilor Covid-19

”Am solicitat Poliţiei să susţină direcţiile de sănătate publică în identificarea rapidă a persoanelor care au intrat în contact cu persoanele infectate, astfel încât să se dispună cât mai repede măsurile de carantinare sau izolare la domiciliu. Am solicitat Poliţiei să reia controalele ca să se asigure că persoanele pentru care s-a dispus carantinarea sau izolarea respect măsurile”, a mai transmis Orban.

Acesta a explicat că sunt peste 4.500 de persoane care s-au externat la cerere sau nu au fost deloc internate în spital, deşi sunt confirmate cu noul coronavirus. ”Direcțiile de Sănătate Publică vor trebui să emită toate deciziile pentru persoanele diagnosticate cu Covid-19 care fie nu s-au internat în spital, fie au ieșit la cerere. Este vorba despre 4.5000 de persoane pentru care nu am avut temei pentru a impune izolarea și tratamentul.”, a susținul primul ministru, care a precizat că persoanele pot refuza internarea prin contestarea la judecător a deciziei, în termen de 48 de ore.