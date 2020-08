Orban susține USR. Mesaj surprinzător pentru Gabriela Firea

Premierul Ludovic Orban a participat miercuri, în calitate de președinte al PNL, la lansarea candidaturii lui Radu Mihaiu, susţinut de Alianţa USR PLUS şi PNL la Primăria Sectorului 2. Orban nu a ratat prilejul de a o ataca pe Gabriela Firea, căreia i-a transmis și un mesaj:

Orban, mesaj pentru Gabriela Firea: ”Porcul nu se îngrașă în Ajun”

"Pe Firea au apucat-o investiţiile, aşa, în ultimele două luni de mandat. La Doamna Ghica am văzut organizare de şantier. Numai că a uitat să comunice cu primarul Sectorului 2, să îi spună: 'Nu scoate toţi pomii, nu pune pomi noi, nu fă spaţiu verde nou pe care ulterior să îl distrugă şantierul pe care îl fac eu la Doamna Ghica. Am văzut că la capătul Pantelimonului a început să răsară scheletul unui park and ride. Lucrurile nu se fac pe ultima sută de metri, porcul nu se îngraşă în Ajun. Ceea ce nu ai făcut patru ani, degeaba încerci să arăţi că eşti capabil să faci", a declarat Ludovic Orban, în cadrul evenimentului organizat în Parcul Naţional.

Ludovic Orban și-a manifestat susținerea față de candidatul alianței drepte la Sectorul 2, Radu Mihaiu, fost secretar de stat în Ministerul Fondurilor Europene "într-o perioadă dificilă".

"Sectorul 2 a fost extrem de prost administrat şi de administraţiile anterioare. Din păcate, a încăput pe mâna PSD de prea multă vreme. Sectorul 2 are nevoie de o nouă viziune, de modernitate, de adaptare la mileniul în care trăim", a precizat premierul.