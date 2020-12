Orgie sexuală la care participau peste 50 de persoane, oprită de polițiști

Peste 50 de persoane au fost găsite într-o casă care se afla la câțiva pași unde sunt tratați pacienții bolnavi de COVID 19. Petrecăreții care erau îmbrăcați sumar, sau chiar deloc, au primit câte o amendă de 250 de euro, fiecare.

Doi dintre participanți au fost sancționați și pentru că dețineau substanțe ilegale.

Aceasta este cea de-a treia orgie oprită de polițiști în ultima lună. În urmă cu două săptămâni, un europarlamentar maghiar și-a dat demisia după ce a fost prins la o astfel de petrecere unde au participat nu mai puțin de 25 de bărbați.

Membru al Parlamentului European, prins în timpul orgiei de acum două săptămâni

Este vorba despre Jozsef Szajer, membru al Parlamentului European din 2004, membru al FIDESZ, partidul de guvernământ din Ungaria. Bărbatul a fost prins de poliţie în timp ce încerca să fugă, pe acoperiş, de oamenii legii care puneau capăt orgiei sexuale condimentate cu droguri într-un apartament din Bruxelles.

El și-a anunțat demisia din Parlamentul European și retragerea din viața politică şi a recunoscut, marţi, că a fost unul dintre participanții la orgia sexuală organizată în centrul Bruxelles-ului. Szajer a infirmat, pe de altă parte, că ar fi consumat droguri.

"Nu am consumat droguri, am propus poliției să mi se facă imediat un test, dar nu a fost cazul. Poliția a spus că a fost găsită o pastilă de ecstasy. Nu era a mea, nu știu cine a adus-o și cum. Am dat poliției o declarație legată de acest lucru. Regret că am încălcat regulile de carantină, a fost iresponsabil din partea mea, îmi voi asuma sancțiunile", a afirmat politicianul.

Demisia sa devine efectivă în 31 decembrie 2020.

Jozsef Szajer a fost unul dintre autorii controversatei Constituții ungare din 2010, criticată, între altele, pentru că ar creşte gradul de ostilitate la adresa comunităţii LGBT.