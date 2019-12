Pagina de Facebook a lui Liviu Dragnea, luată cu asalt de oameni după mesajul acestuia de 1 Decembrie

Foto: Agerpres

Pagina de Facebook a lui Liviu Dragnea a fost luată cu asalt de utilizatorii din mediul online, după ce fostul lider PSD a scris o postare de 1 Decembrie, din Peniteniciarul Rahova.

"La mulți ani, România! Țara mea dragă,

Ți-am respectat cu sfințenie toate tradițiile, te-am sărbătorit cu fiecare ocazie, te-am purtat în suflet și în piept oriunde în lume, m-am mândrit cu tine peste tot și ți-am dedicat ție întreaga mea viață.

De dragul tău am sacrificat tot și am făcut ce am știut mai bine să te ajut să crești mare, să fii bogată și puternică.

Am renunțat la multe momente alături de familia mea, am ratat multe evenimente din viața copiilor mei, mi-am asumat în cele din urmă chiar și renunțarea la libertate, de dragul tău!

Mi-am dorit să te văd puternică, să văd cum copiii României mănâncă mâncare românească, sănătoasă și naturală, nu alimentele pline de chimicale refuzate de alții. Mi-am dorit să văd cum bătrânii tăi își recapătă demnitatea, cum în tinerii tăi reînvie speranța unui viitor mai bun, aici! Mi-am dorit să ne păstram pădurile acolo unde le e locul și nu în buzunarele exportatorilor străini de cherestea. Mi-am dorit să văd câmpurile din România pline de grâne și economia românească cum crește, mi-am dorit să le arăți tuturor celor care se îndoiesc de tine că tu poți!

Tu poți fi tot ceea ce nu te-au lăsat niciodată să devii, tu poți fi tot ceea ce visează copiii români că ai putea fi!

Eu încă îți doresc toate acestea și încă cred în tine.

Indiferent prin câte greutăți trebuie să trec, indiferent cât mă vor chinui ca să mă dezic de tine, eu nu voi renunța niciodată să te iubesc și să cred în tine!

La mulți ani, România!", a scris Dragnea pe Facebook.

În doar câteva ore, postarea a strâns peste 6.000 de comentarii.

Dacă mulți internauți i-au urat lui Dragnea la mulți ani de Ziua Națională și i-au mulțumit pentru mandatul din fruntea PSD, au fost și voci critice, care au avut mesaje dure pentru fostul lider social - democrat.

"Ati fost prefect si apoi presedinte de consiliu judetean in Teleorman mai mult de 15 ani. Ce ati facut pentru acel judet?

Daca iubeati Romania asa cum pretindeti, ati fi facut treaba in acel judet. Nu ar fi stagnat in saracie si in decadere morala, nu ar fi fost unul dintre cele mai sarace judete, cu una dintre cele mai mari rate ale pierderii de populatie.

Va autovictimizati, dar victimele adevarate sunt cetatenii acelui judet. Si cetatenii Romaniei:, a scris un internaut.