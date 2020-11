Livezile de gutui pot ascunde comori. Pălinca de gutui, mai scumpă decât whisky-ul

Marius şi Ovidiu, doi tineri întreprinzători din Hunedoara deţin o livadă de gutui care se întinde pe câteva hectare.

Situată în inima Ţării Zarandului, livada creşte tot mai frumos de la un an la altul. Totul s-a colorat în galben când gutuile s-au copt pe ramuri.

“Este o zonă favorabilă gutui aici. Lipsa forţei de muncă la cules ne-a determinat să înfiinţăm şi această cultură, pentru că se poate culege mai uşor”, a spus Marius Ferier, la emisiunea Agricool de la Antena 3.

Livada este tânără şi producţia este încă mică, dar atunci când va ajunge la maturitate se vor culege şi 50 de tone la hectar într-un an prielnic.

“Avem un soi de gutui care dacă cultura este bine îngrijită pot ajunge la jumătate de kg o gutuie. Piaţa este asigurată, avem cereri de la persoanele din zonă, de la procesatorii din judeţ”, a mai spus ferimierul.

Întreţinerea se face numai cu produse eco

“Toată cultura este ecologică, certificată ecologic, folosim doar substanţe ecologice pentru toate tratamentele. Am reuşit să ţinem sub control livada. Nu am avut probleme”, a mai spus Ovidiu Mailat la emisiunea Agricool de la Antena 3.

Pe viitor, cei doi antreprenori şi-au propus să deschidă şi un atelier unde să proceseze fructele şi să facă sucuri naturale.

Tot din gutui vor să facă, după o reţetă sârbească şi o pălincă gustoasă, care se vinde cu un preţ dublu faţă de whisky.