Părintele Calistrat, după ce s-a vindecat de COVID: „Nu am avut simptomele de care se vorbește”

Părintele Calistrat a povestit cum s-a infectat cu noul coronavirus și a dezvăluit cum au fost zilele petrecute în spital: „Am stat duminică până la ora 3 cu oamenii, dar la predică am sesizat că am o tuse necontrolabilă. Am luat ca orice țăran 2 paracetamol cu ceai și am văzut că tusea se intensifică și am cerut părerea doctoriței de familie.

Doctorița mi-a spus să fac un test de COVID. La prima oră am aflat că este pozitiv, neavând simptomele astea de care se vorbește. Am avut o stare de tuse și am și început imediat să iau medicamente. Luni spre seară s-a oprit și tusea. Nu am mai avut nicio problemă, am văzut tot felul de replici de genul „între viață și noapte”, astea erau povești nemuritoare. Mi-a spus doctorița de acolo că nu este voie cu telefonul dar am spus că am nevoie să mai dau câte un mesaj. Le-am spus celor de acasă că sunt bine, am avut o stare perfect normală. Am stat în spital până la testul negativ, pentru a nu îl transmite cuiva.

Părintele Calistart, despre tehnologie: Nu sunt împotriva tehnologiei! Am fost printre primii care a avut telefon mobil

Părintele a evidențiat beneficiile tehnologiei însă a și avertizat credincioșii să se ferească de excese: „Nu am fost niciodată habotnic, nu este firea mea, am fost poate printre primii care au avut telefon mobil care era cât o cărămidă, niciodată nu m-am jenat. Nu sunt împotriva tehnologiei. M-am uitat și în spital ce bine e, imediat ce te-a pus la tomograf, știu ce medicament să-ți dea. Trebuie să avem grijă ca și consumatorii de tehnologie, creatorii de tehnologie, să o stăpânească așa bine ca să nu se întoarcă împotriva noastră. Folosirea excesivă duce la epuizarea fizică, psihică, trupească, la consumul nervos. Aici trebuie să avem grijă”, a mai spus Părintele Calistrat la Antena 3.

Preotul a anunțat la începutul lunii septembrie, pe o reţea de socializare, că este infectat cu noul coronavirus și a declarat că se simte bine, dar este internat în spital, sub tratament şi sub supravegherea medicilor.

Părintele Calistrat, după ce s-a vindecat de COVID: „Nu am avut simptomele de care se vorbește”