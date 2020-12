Miracolul vindecării părintelui Iustin. Cum a învins COVID-19 unul dintre cei mai iubiți preoți din România

S-a întâmplat, însă, o minune și părintele a reușit să învingă moartea - de două ori, chiar. Părintele Iustin a vorbit, miercuri, la Sinteza zilei, despre cumpăna pe care a avut-o.

"Am avut o stare nu bună de sănătate. Am fost la spitalul municipal de la Rădăuți. M-am dus la al doilea spital și starea de sănătate s-a înrăutățit și s-a decis să mă transfere la București. În salvare am avut o stare mai dificilă, trecând de Buzău spre București... S-a rupt un pic firul. Și cu ajutorul lui Dumnezeu am ajuns la București.

Acolo m-au preluat doctorii și în a doua zi de spitalizare iar am avut un moment mai critic", a povestit părintele arhimandrit Iustin, starețul mănăstirii Bogdana din Rădăuți.