Părintele Vasile Ioana: "Toţi cei care mor de COVID, mor printr-o moarte care le purifică multe păcate. Este un martiriu"

Părintele Vasile Ioana a povestit experiența avută cu COVID şi a dezvăluit cum rugăciunea neîncetată şi sfaturile medicilor l-au ajutat să treacă peste această provocare.

Întrebat despre decesele cauzate de această boală, părintele a ţinut să le transmită credincioşilor că o astfel de moarte este văzută ca un martiriu.

„Sunt două lucruri importante de spus oamenilor. În primul rând toţi cei care mor de COVID, mor printr-o moarte care le purifică multe păcate. În această moarte năprasnică, biserica se roagă pentru ei şi primesc un har pentru că au încheiat viaţa aşa. Este un martiriu.

„Noi încurajăm oamenii să se informeze să ţină legătura cu medicul"

Noi încurajăm oamenii să se informeze să ţină legătura cu medicul, însă în biserică nu discriminăm pe nimeni, toţi sunt bineveniți.

Biserica acum este spital duhovnicesc. Dacă ai şi imunitate spirituală, puterea lui Dumnezeu cu tine, credința, încrederea, speranța că Dumnezeu nu te lasă. Când am avut tristețea aceea în zilele a 8-a, a 9-a m-am agățat de crucea lui Hristos şi am zis Doamne nu mă lăsa, spune preotul care subliniază. Încontinuu mintea mea a fost spre cer. Nu am lăsat mintea să se ducă spre frică, a spus preotul Vasile Ioana care spus că rugăciunea neîncetată alături de soluțiile medicale sunt calea spre a ne elibera de boală.

"Acestea sunt puteri care se adună. Dacă ai în inima ta dragostea pentru Dumnezeu şi legătura vie, Dumnezeu îţi oferă acea pace că El nu te părăsește. Am avut o perioadă grea, ca toţi care trec prin COVID. Va trebui să ne obișnuim cu el că va trece prin toată populaţia.

Cred că primul tratament pe care trebuie să îl aibă orice om care are primele simptome este acela de a se întării în credinţă şi a striga la Dumnezeu prin Rugăciune. Puterea rugăciunii este uriaşă.

„Rugăciune neîncetată pe mine m-a ajutat foarte mult. COVID vine cu o stare de tristețe, o stare de frică"

De aceea cei care sunt sănătoși acum să facă exercițiul acesta, să facă rugăciune la miezul nopții să citească din Psaltire, sa facă Paraclisul Maicii Domnului să facă rugăciune neîncetată care pe mine m-a ajutat foarte mult. În COVID vine o stare de tristețe, un oftat inexplicabil o stare de frică. În ziua a 8-a, 9-a venit o stare de întristare. Sunt obișnuit cu oamenii şi dintr-o dată am stat singur 14 zile", a spus părintele Vasile Ioana după ce s-a recuperat de COVID pe care l-a luat de la o nuntă.

Întrebat când i-a fost cel mai frică, părintele Vasile Ioana a spus că acum este cel mai greu pentru că ne-am îndepărtat de Dumnezeu.

"Am luat din creștinism numai partea ușoară. Creștinul adevărat are crucea în spate, îşi iubește aproapele"

„Ne-am îndepărtat de Dumnezeu, ne-am îndreptat spre păcate şi am luat din creștinism numai partea ușoară. Suntem nişte creștini pufoși, nu suntem creștini adevărați. Creștinul adevărat are crucea în spate, îţi iubește aproapele, trăiește pentru aproapele şi acum este un prilej foarte bun să ne apropiem, nu fizic, să luăm legătura. Să creăm grupuri de WhatsApp pentru scări de bloc. Important este să ne ajutăm unii pe alţii. Eu am luat medicamente, m-am şi rugat, m-am împărtășit. Credința şi Știința nu sunt în conflict. Este o prostie să creadă cineva dacă ia medicamente greșește. Oamenii fanatici poate să spună asta", spune părintele Vasile Ioana care recomandă oamenilor să meargă la medici şi să aibă încredere în recomandărilor.

