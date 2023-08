Toţi paşii făcuţi de Loredana, suspecta care şi-a ucis prietena la Mangalia, au fost filmaţi. După crimă, i-a scris iubitului victimei de pe telefon

Tânăra care a ucis-o pe cea care i-a fost cea mai bună prietenă va sta după gratii cel puțin 30 de zile.

Sursa foto: Antena 3 CNN

Judecătorii au decis să o aresteze preventiv, după ce aceasta şi-a recunoscut fapta.

Declarațiile rudelor și apropiaților Alinei, fata care a fost ucisă, arată că tragedia se întrevedea la orizont.

Astfel, mătușa victimei relatează cum Alina îi povestea adesea abuzurile era supusă de către Loredana, cea care, în copilărie, îi fusese cea mai bună prietenă.

"Mă așteptam, că Alina zicea ca e greu cu fata asta, îmi povestea multe despre situația asta... că pleca noaptea, în timp ce Alina se făcea că doarme, și se întorcea dimineața în cameră și trântea...", spune femeia.

Citește și: ”A ucis-o, a pus-o în valiză, a coborât-o și a chemat un taxi”. Procurorul care se ocupă de caz a explicat ce s-a găsit în camera fetelor după crimă

Fratele victimei confirmă că Alina era obligată de Loredana să-i "acopere" infidelitățile

Alina s-a plâns patronului că Loredana, colega ei, o bate, însă acesta nu a făcut nimic, susține mătușa.

"I-am zis să se ducă la patron. S-a dus, i-a povestit ca Loredana o agresează, dar patronul nu a băgat-o în seamă", continuă relatarea femeii.

Fratele victimei confirmă informațiile inițiale din acest caz, conform cărora Alina era obligată să acopere infidelitățile Loredanei.

"Loredana a început să se destrăbăleze cu băieții, iar Alina i-a spus, la un moment dat, că ea nu mai poate ține secretul, fiindcă era presată și de iubitul Loredanei. În plus, Loredana era invidioasă pe Alina, fiindcă nu se lua după ea", a mărturisit tânărul.

Tensiunile generate de infidelitățile Loredanei au declanșat ultimul scandal între cele două, care s-a dovedit fatal.

Suspecta i-a scris iubitului victimei mesaje de pe telefon, în numele acesteia, după crimă

După mai multe replici, Loredana a devenit violentă şi început s-o lovească pe Alina până a lăsat-o fără suflare.

După crimă, a luat telefonul victimei şi i-a scris iubitului Alinei, încercând să creeze falsa impresie că aceasta din urmă este în viață.

"La patru jumate mi-a dat mesaje de pe contul ei, că vrea să se despartă de mine, ca m-a înșelat. Când am văzut mesajele, mi-am dat seama că nu e (ea) și am insistat s-o sun", a spus iubitul Alinei la Antena 3 CNN.

După crimă, Loredana a pus cadavrul în valiza victimei şi a chemat un taxi.

Mișcările Loredanei după crimă au fost filmate de camerele de supraveghere

Potrivit celor reconstituite de anchetatori, ea a fost ajutată de un coleg să care valiza. Suspecta i-a cerut taximetristului să o lase în apropierea parcului unde avea să fie găsit cadavrul.

Pentru a justifica greutatea neobișnuită a valizei, Loredana i-a spus taximetristului că are cărți înauntru.

Toate acțiunile întreprinse de suspectă după crimă au surprinși de camerele de supraveghere din oraș.

Loredana urmează să fie supusă unei expertize psihiatrice.