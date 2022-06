Pățania unei românce care și-a făcut rezervare în Grecia cu copilul: ”Să nu faceți așa. Pierdeți banii și vă treziți fără cazare”

După o rezervare pe Booking, a doua zi, apartamentul din Salonic pe care femeia îl rezervase apărea din nou disponibil în perioada respectivă.

Românca l-a contactat pe proprietar și așa a aflat că, de fapt, locul nu era disponibil și i-a cerut ei să-și anuleze rezervarea făcută cu o seară înainte.

Femeia nu a dorit acest lucru, care însemna și pierderea banilor, așa că a luat legătura cu cei de la Booking care i-au anulat rezervarea și ”l-au scos pe stimabilul domn de pe platformă”.

Românca atrage atenția că, în felul acesta, se putea trezi cu copilul, într-o țară străină, în fața ușii unde nu putea să se cazeze, deși plătise.

”Proprietarul m-a rugat pe mine să anulez rezervarea”

”Vreau să fac o postare de atenționare în ceea ce privește rezervarea pe Booking.

Vineri seara am rezervat un apartament în Salonic fără anulare gratuită. Sâmbătă, uitându-mă încă o dată pe Booking, am observat aceeași proprietate disponibilă pentru perioada aleasă de mine.

Am contactat proprietarul pe Whatsapp și l-am întrebat dacă are 2 apartamente în același bloc și mi-a spus că nu are și, de fapt, apartamentul pe care eu l-am rezervat nu e disponibil, pentru că l-a mai rezervat altcineva pe Airbnb și că mă roagă să anulez eu rezervarea.

I-am spus că eu nu am cum să anulez pentru că e non-refundable și că eu voi pierde banii și că trebuie să anuleze el, pentru că e vina lui că nu și-a gestionat rezervările, nu a mea.

”Sfatul meu este să nu încercați să anulați voi rezervările, dacă sunteți rugați de gazde”

Răspunsul lui a fost ... liniște!

Deci dacă eu nu-l contactam, el nu avea de gând să-mi spună că nu pot ocupa apartamentul și ajungeam cu copilul până în fața ușii și mă trezeam că nu am cazare.

Am luat legătura cu Booking prin mesaje și telefon și le-am spus situația. Drept urmare, Booking mi-a anulat rezervarea și l-a scos pe stimabilul domn de pe platformă.

Sfatul meu este să nu încercați să anulați voi rezervările dacă sunteți rugați de către gazde pentru că așa ei nu vor fi sancționați. Cel mai bine luați legătura cu Booking și ei vor acționa în consecință.

(...) Vacanțe liniștite să aveți! PS. Apartamentul se cheamă Luxury Suite in City Center-Salonic”, este mesajul transmis de o româncă pe o pagină de Facebook destinată vacanțelor.