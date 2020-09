Patone.ro – magazinul tau online de lenjerii de pat si accesorii

Patone sustine producatorii romani de lenjerii de pat si accesorii pentru dormitor

Patone este un brand romanesc de lenjerii de pat si accesorii care colaboreaza si sustine producatorii romani. Produsele disponibile pe site sunt fabricate la Pucioasa, in Romania.

La Pucioasa se afla fabrica de textile cu cea mai mare notorietatea din aceasta industrie, dar si cu cei mai buni profesionisti din domeniu. De mentionat si un aspect foarte important este faptul ca inainte de Revolutie, Romania a fost unul dintre cei mai mari exportatori de lenjerii de pat, cuverturi, dar si alte textile la nivel mondial.

Gama produselor noastre este apreciata si de catre straini

Universul seturilor de lenjerii de pat este unul mare si fabulos. Aceasta industrie s-a dezvoltat enorm in ultimii ani datorita avansarii tehnologiei si datorita ajutorului venit din partea utilajelor de ultima ora. In prezent, fiecare lenjerie de pat beneficiaza de materiale calitative si de personal calificat.

Astfel, s-a ajuns la o traditie de peste 150 de ani in confectionarea de asternuturi de pat din Bumbac 100%, Bumbac Satinat, Damasc, Finet, Cocolino si multe altele. Dar cu toate acestea, putin stiu ca totul a pornit doar de la un atelier de tesut panza din fire de bumbac, cu sase razboaie. Iar in prezet, produsele noastre sunt des cautate si in randul strainilor care apreciaza un raport calitate-pret corect.

Iata care sunt cele mai cautate top 3 lenjerii de pat

Este important ca modelele pe care le vei alege sa se potriveasca cu dormitorul tau. De aceea, la Patone exista o multitudine de modele dintre care iti poti alege un exemplar care se muleaza perfect atat pe personalitatea ta, cat si a dormitorului. Totul este atent gandit pentru ca tu sa ai parte de cea mai buna experienta de consum.

Seturile de lenjerii de pat Bumbac Satinat fac parte din categoria celor mai cautate asternuturi. Datorita materialului din compozitia acestora, vei remarca ca au un finisaj deosebit, usor lucios si placut la atingere. In plus, acestea sunt ideale pentru persoanele mai sensibile si predispuse la alergii. De ce? Pentru ca aceste lenjerii de pat Bumbac Satinat sunt hipoalergenice si lasa pielea sa respire.

Dar daca faci parte din polul opus si esti o persoana care se afla in cautarea unor materiale mai groase potrivite pentru serile recoroase de toamna, atunci probabil aceste lenjerii de pat Finet sunt raspunsul cautarilor tale.

Seturile de lenjerii de pat Finet sunt confectionate dintr-un material mai gros, dar si foarte catifelat. Acestea asigura un confort sporit in timpul noptii si in acelasi timp vei avea siguranta durabilitatii in timp a tesaturii. Principalele avantaje intalnite tin de aspectul estetic frumos oferit si de faptul ca sunt usor de intretinut.

Iar daca iarna tot asteapta sa isi faca aparitia, de ce sa nu o astepti cu niste lenjerii de pat Cocolino? Acestea sunt garantat cea mai buna alegere pentru serile friguroase de iarna, in special daca locuiesti in zona de munte.

Patone iti pune la dispozitie o colectie noua de lenjerii de pat Cocolino realizate din cel mai bun si pufos material, respectiv fleece. Acestea reprezinta un tip special de fibra care este asemanatoare cu jucariile de plus. Vei remarca ca odata ce ai avut prima noapte in noile tale asternuturi Cocolino, nu vei mai vrea sa renunti la ele!

