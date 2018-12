PAUL COZIGHIAN. Cine este jurnalistul care pretinde că i-a luat interviu lui Ion Iliescu pentru Le Figaro

Foto: Paul Cozighian/ Facebook

Paul Cozighian, jurnalistul care susține că l-a intervievat pe Ion Iliescu, a spus că va aduce proba declarațiilor făcute de fostul președinte.

Paul Cozighian este cel care a reuşit să înregistreze primele imagini ale Revoluţiei, la Bucureşti, imagini care ulterior au fost preluate de numeroase televiziuni.

În decembrie 1989 era student la Regie, avea o cameră şi a mers în Piaţa Universităţii să filmeze.

Întrebat de jurnalistul Adrian Ursu cum a ajuns în sediul Comitetului Central cu o cameră de filmat, student fiind, Paul Cozighian a spus: „Am ajuns purtat pe brațe de revoluționari”.

„Eram popular pentru că eram student și pentru că aveam o cameră de luat vederi”, a adăugat el, precizând că nu avea relații.

Întrebat dacă a vândut imaginile respective unui post străin, Cozighian a răspuns: „Bineînțeles. Sunt jurnalist independent și munca de jurnalist independent se plătește.

„Este vorba de televiziunea publică din Franța. M-am prezentat și la Televiziunea Română, le-am propus aceste imagini însă televiziunea mi-a propus să le las acolo în timp ce afară se trăgea, pe data de 24 decembrie”, a mai spus Cozighian, luni seară, la Antena 3.

Pe de altă parte, Paul Cozighian pare a fi, mai presus decât un jurnalist independent, un activist al mişcării Rezist, dacă e să judecăm fotografiile şi postările sale de Facebook.

Cum au ajuns imaginile să fie văzute în toată lumea?

Cozighian declara pentru GÂNDUL LIVE că a fost văzut filmând de foarte multă lume, prieteni şi cunoştinţe.

Cu una dintre cunoștințe, ghid pentru jurnaliştii străini veniţi la Bucureşti în acele zile, s-a întâlnit pe stradă.

Cozighian a povestit că era împreună cu nişte jurnalişti francezi pe care, din acel moment, i-a însoţit şi el, transformându-se într-un fel de corespondent local. Au montat şi au transmis imaginile de la Ambasada Franţei şi aşa au ajuns să fie văzute în toată lumea.

Paul Cozighian, jurnalist Le Figaro, a declarat la Antena 3, după ce Ion Iliescu Iliescu a negat declarațiile care le-ar fi făcut pentru cotidianul francez Le Figaro, că marți seară va difuza declarațiile lui Iliescu.

„Să știți că domnul Iliescu are 85 de ani și nu este într-o formă fizică foarte bună. Ar fi păcat dacă i-am crea probleme suplimentare cu acest interviu pe care mi l-a dat cu toată încrederea”, a spus jurnalistul luni seară la emisiunea „Sinteza zilei”.

„Această înregistrare era pentru presa scrisă. Nu am niciun fel de obligație să vă arăt dumneavoastră în această aseară. Dacă am o obligație, am o obligație să răspund mesajului dat de președintele Iliescu care a fost extrem de amabil cu mine. Aveți răbdare și veți vedea rezultatul. Am o datorie față de președintele Iliescu, care mi-a fost și mie președinte și care m-a scos din rahatul în care am trăit până în 1989”, a mai spus autorul articolului din Le Figaro.

Jurnalistul Adrian Ursu a comentat la „Sinteza zilei” scandalul fără precedent.

Potrivit jurnalistului, „e o operațiune de a aduce spre România teme false în încercarea de a demonstra că ele sunt validate prin dezbateri în cancelarii occidentale”.

„E o punere în scenă. Un interviu gândit de la bun început pentru asta, pentru că altfel să descoperi brusc interes al presei anti-PSD pentru PSD și Iliescu nu putea fi de conceput”, opinat Adrian Ursu.

„Dacă interviul a fost condus altfel încât să obțină niște vorbe de la Iliescu s-ar putea să le obțină”, a mai spus el.