Pavel Abraham, despre tragedia din Caracal: „E vorba de un comportament întârziat al autorităților, de pregătirea celor care au acționat, de lipsa de experiență”

Pavel Abraham, fostul inspector general al Poliției Române, e de părere că tragedia din Caracal s-a întâmplat ca urmare a comportamentului întârziat al autorităților, care ține de pregătirea lor profesională și lipsa de experiență.

„E vorba de un comportament întârziat al autorităților, determinați de diferiți factori care țin de pregătirea celor care au acționat, de lipsă de experiență în tratarea unei astfel de probleme și, mai ales, de cooperare sau conlucrare între autorități, mai ales Poliție-Parchet. Acest lucru a dus la acest deznodământ tragic, deși din informațiile pe care le avem până în acest moment, se pare că ultima victimă a fost ucisă atunci când făcea anunțul la 112. Cred că nu am reușit să învățăm nimic din ce s-a întâmplat anterior, mergem într-o manieră primitivă în instrumentarea cazurilor. Am văzut disfuncții majore la STS și am auzit diferite puncte de vedere cu privire la locul în care ar trebui să se găsească această instituție”, a spus Pavel Abraham la Antena 3.