Ana Iorga, despre cel mai de temut cuvânt al acestor zile: lockdown

''Elena Larisa Sanda mi-a scris si m-a întrebat de ce folosesc jurnaliștii termenul "lockdown", când avem în română carantină? Foarte bună observaţia. Adevărul este că de la începutul pandemiei au apărut o grămadă de cuvinte noi, împrumutate sau formate în română, din nevoia de a numi realităti noi.

Definiţia actuală din pandemie a lui lockdown este aceasta: impunerea unor restricţii privind călătoriile, interacţiunea socială şi accesul la spaţiile publice. Să vedem dacă putem înlocui acest cuvant cu un echivalent românesc.

Definiţia cuvântului lockdown

În Oxford Dictionary, cuvântul lockdown, în accepţiunea care ne interesează, este definit aşa: Izolare sau acces restricționat, reguli instituite ca măsuri de securitate. Foarte limpede definiţia, observăm că nu se referă doar la situaţie de criză generata de o epidemie, ci la măsuri de securitate în general.

Ce înseamă termenul de carantină

În română, carantină înseamnă izolare preventivă a unei persoane sau a unei colectivități care a fost în contact cu un bolnav contagios sau care vine dintr-o regiune unde există o epidemie. Carantina are deci acest sens medical, de limitare a răspândirii unei boli prin izolarea unei persoane sau a unei întregi colectivităţi. E o diferenţă faţă de lockdown, dar ambele presupun o izolare conform definiţiei.

Acum problema este că ambele cuvinte au căpătat înţelesuri destul de diferite în contextul actual. Adică lockdown nu mai e doar izolare sau acces restricţionat, ci presupune un set de măsuri, diferite in functie de tară si de moment: închiderea unor magazine sau institutii de cultură, restrângerea programului în cazul altora, permisiunea de a ieşi din casă doar la anumite ore si cu anumite scopuri, limitarea sau interzicerea calatoriilor in afara localitatii. Toate acestea, în combinaţii diferite, pot însemna lockdown, dar termenul se referă mai ales la limitarea ieșirilor de orice fel si la ramanerea in casă.

Gândiţi-vă că francezii au ales pentru asta cuvântul: confinement. Al cărui prim sens, invechit, era izolarea unui prizonier. Confinement înseamnă si captivitate, izolare într-un spatiu inchis. După cum observaţi, în funcţie de limbă, s-au impus anumiţi termeni care să ilustreze ceea ce trăim acum.

De remarcat însă că aceste cuvinte nu sunt sinonime, decât aşa, generic: lockdown şi confinement insistă pe ideea de închidere în casă, nu avem voie să ieșim decât la anumite ore si pentru câteva scopuri.

Carantina în schimb se referă doar la izolarea unei persoane contagioase sau care a avut contact cu o persoană bolnava sau închiderea unei localităţi care are multe îmbolnăviri. Şi sigur, acolo ar putea aparea si circulatia limitată în interiorul localităţii, deci automat oamenii ar sta mai mult în casă.

În concluzie, carantina nu e totuna cu lockdown, deci s-ar justifica lockdown în română

Acum întrebarea e dacă e cazul să preluăm chiar atât de uşor termenul. De fapt, setul de masuri restrictive diferă de la o ţară la alta şi de la un moment la altul. Acum la noi este lockdown? Sunt restricţii de circulatie între 23 şi 5 dimineaţa, orele se fac online. Sau lockdown e doar când ieşim din casă cu declaraţie şi în timpul zilei? Greu de spus.

Eu nu aş păstra lockdown, suna groaznic în română, dar aş explica de fiecare dată concret: limitarea ieşirilor, condiţi, context. Cred că e cel mai onest. Dar e posibil ca lockdown să rămână, mai ştii? Oricum, francofonii deja întreabă: Iar vine o confinare? Iar ne confinează ăştia după alegeri? Deci să ştţi că se copiază şi modelul francez, dar evident, e mult mai rar'', a spus Ana Iorga.