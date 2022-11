Drama pensionarilor care trăiesc în risc de sărăcie şi excluziune socială: "Este greu. Mă lupt singură cu tot"

"Când vezi un bătrân că merge la magazin și își ia un măr, o pară, două prune și iese de acolo aproape cu lacrimile-n ochi. Tu, ca om te mai poţi bucura?", spun pensionarii din România care trăiesc în risc de sărăcie și excluziune socială. Iată câteva mărturii cutremurătoare.

Pe această doamnă am întâlnit-o la Casa de Ajutor Reciproc a Sectorului 1. A venit aici pentru că nu mai face față cheltuielilor zilnice.

Povestește că pensia se duce pe medicamente, facturi și alimente de bază.

"Acei 1.000 de lei îi folosesc pentru repararea boiler-ului. Eu am 1.700 de lei după 30 de ani de muncă.

Am fost mai întâi profesoară, apoi bibliotecară și apoi am lucrat ca redactor la o publicație la Ministerul Culturii. Dar am o pensie mică, întrucât, să vă spun sincer, am avut ghinion peste tot. Am avut salariu mic.

Fac mare economie în primul rând,avem becuri din alea economice. N-am mai pus mașina de spălat, de două ori pe săptămână.. m-am mai chivernisit.

E bine că este în sfârșit un timp al legumelor, al fructelor. Și astea scumpe. Da, oricum mai ne descurcăm într-un fel. Să vedem la iarnă ce o să fie", spune femeia.

"Pentru pensionari, cărțile și chiar hainele au devenit un lux"

Sunt multe astfel de cazuri. Pentru pensionari, cărțile și chiar hainele au devenit un lux.

"Până în 700 de lei dau în fiecare lună când iau și medicamente străine că am probleme destul de mari de sănătate, atunci mă costă chiar mai mult.

De exemplu, în vara asta eu n-am plecat nicăieri, oricâte economii ai face. Pentru că necesitățile unui dascăl cu tăcerea pe umeri sunt altele față de așa să spun fiecare care îl vezi că trece pe stradă.

"Este greu. Mă lupt singură cu tot"

Pe mine mă impresionează tristețea oamenilor. În general, când vezi un bătrân că merge la magazin și-și ia un măr, o pară, două prune și iese de acolo aproape cu lacrimile-n ochi. Tu, ca om care ai fost dascăl o viață, cum te mai poți bucura?

Soțul meu a fost medic și a murit acum 20 de ani, deci sunt de o viață singură. A murit când fiul meu era student în anul II și de atunci mă lupt singură cu tot.

Uneori nu te uiți la cărți și nu poți să-ți iei o carte bună, nu poți să iei.

Adică, ca un om care te-ai respectat, te-ai pregătit toată viața, ai ajutat pe cei din jurul tău, ai fost generos, nu?

Atunci când vezi că acum ești ca nimeni altul. Cred că am 20 de ani de când nu am mai luat haine noi", ne-a mai spus o pensionară.

1.500.000 de pensionari trăiesc în risc de sărăcie și excluziune socială

Potrivit statisticilor, aproximativ 1.500.000 de pensionari din țara noastră trăiesc în risc de sărăcie și excluziune socială și peste 78.000 de persoane între 55 și 64 de ani nu au un loc de muncă.

"În luna septembrie am avut în jur de 60 de împrumuturi. Ce să vă spun? În luna octombrie aproape că s-au dublat. Am depășit suta de împrumuturi într-o lună", spune Viorel Zurba, CARP (Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor) Sector 1.

80% din români se simt discriminați

Din cauza sărăciei sau a problemelor de sănătate peste 80 % dintre români s-au simțit, cel puțin odată, discriminați.

"Cuvântul discriminare pentru mine într-adevăr, este resimțit chiar aproape zi de zi datorită faptului că am proteze auditive.

Se face clar o discriminare, chiar dacă nu este sesizabilă de cei din jur", spune o femeie.

"Există partea asta rațională, faptul că nu au bani să își cumpere medicamente, să și să mănânce. Pe de altă parte, există partea emoțională care este la fel de profundă, pentru că atâta timp cât ei sunt marginalizați și au probleme de sănătate și astfel de probleme îi afectează extrem de mult emoțional", spune Marian Marcu, cercetător

"Și discriminarea asta se vede de la statul la cozi în tot felul, la tot felul de situații de astea sociale, cotidiene, în care se simt ca povară pentru ceilalți", spune Alexandru Dincovici, sociolog.

Potrivit studiilor realizate de sociologi-cercetători cu privire la grupurile vulnerabile din România, peste 60 % se auto-evaluează negativ din punct de vedere al valorii personale pentru societate.