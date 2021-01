Scandal între jandarmi şi protestatari: ''Să vă fie ruşine! Sunteţi plătiţi să ne apăraţi, nu să ne băgaţi în pământ!''

Aproape 100 de angajați din sănătate s-au adunat marți, 12 ianuarie, în fața Palatului Administrativ din Timișoara, pentru a-și cere drepturile salariale.

În fața Prefecturii au fost și mai mulți pensionari care și-au strigat nemulțumirile. Unul dintre ei a fost săltat de jandarmi.

Protest cu îmbrâceli. Doi pensionari revoltați au fost calmați de jandarmi

''Aproape 100 de angajaţi din sistemul de sănătate au protestat astăzi, în faţa Prefecturii Timiş. S-au alăturat lor şi pensionari din învăţământ. Cu toţii sunt nemulţumiţi de salariile mici, dar şi de faptul că Guvernul nu şi-a respectat înţelegerea în ceea ce priveşte creşerea salarială. Personalul medical, cel care de altfel a lucrat în unităţile salariale, în prima linie, nu şi-au primit sporul de risc promis de Guvern. Vorbim de acel spor în cuantum de 2.500 de lei. La acest protest au existat şi îmbrânceli între doi pensionari care îşi disputau pensiile. Pe de-o parte, un pesionar din sistemul de sănătate, pe de altă parte un pensionar care a lucrat o viaţă întreagă într-o măcelărie. Acesta susţinea că nu i se pare drept faptul că pensionarii din sistemul de sănătate şi cel din sistemul de învăţământ au pensii mult mai mari decât el. De asemenea, această diferenţă dintre cei doi pensionari care s-au luat la harţă este de doar 600 de lei. Aşadar, spiritele sunt cu atât mai încise, cu cât suma de la care practic cei doi s-au luat la harţă este relativ mică. Important de menţionat este faptul că unul dintre pensionari a fost scos din mulţime de către cei de la Jandarmerie şi dus la sediu, acolo unde cel mai probabil va primi amendă'', a transmis Andreea Borbors, reporter Antena 3.

Oamenii au venit la protest solicitând respectarea legislaţiei privind pensiile şi contestă deciziile luate de către Guvernul Cîţu cu privire la banii pe care aceştia îi primesc.

''Am copil acasă! Stau în chirie, să vă fie ruşine că vă bateţi joc de noi. Am copil de 17 ani şi am venit la protest. La ora 14 intru pe zona roşie. De nu vă luaţi bosheţii care vin şi împiedică protestul? Să vă fie ruține. Sunteți plătiți să ne apărați, nu să ne băgați în pământ'', a spus o angajată din sistemul de sănătate din Timiş.

Au fost proteste şi în Capitală, în faţa Guvernului

Angajaţii din sănătate au venit să îşi ceară drepturile, dar singurul lider politic care a mers să discute cu ei a fost liderul AUR, George Simion.

Angajaţii din sistemul sanitar au protestat în faţa Executivului şi au solicitat mărirea veniturilor de bază şi sporuri de risc.

Miercuri, lucratorii din penitenciare vin la Guvern să ceară creşterea salariului minim. Iar protestele, din mai multe domenii, vor continua până la finalul acestei luni

Reproşurile protestatarilor au fost pentru întreaga clasă politică.