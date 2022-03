Vladimir Putin, sfidat în direct la televiziunea de stat Pervîi Canal: "Rușii împotriva războiului" | Cine este Maria, tânăra care a afișat mesajele anti-război

Emisia programului de știri "Vremia" de pe Pervîi Canal (Canalul 1, principala televiziune de stat, n.r.) a fost perturbată de o angajată care a afișat în direct o pancartă anti-război.

Femeia, identificată de BBC drept Marina Ovsiannikova, ar fi un angajat al postului.

Inițial, ea s-a poziționat în spatele crainicei, care a continuat să prezinte jurnalul de știri, însă a realizat că mesajele de pe pancartă nu erau complet vizibile.

Așa că protestatara s-a deplasat spre dreapta cadrului.

"Nu dați crezare propagandei. Ei vă mint. Rușii împotriva războiului", sunt câteva dintre mesajele de pe pancartă, scrise în limbile rusă și engleză.

Mesajele au fost vizibile câteva secunde, cât timp crainica a citit de pe prompter intro-ul unei știri montate.

Emisia a continuat apoi cu materialul montat.

Incidentul a avut loc luni seară, în jurul orei 21:31, ora Moscovei (ora 20:31 la București).

Secvența a devenit virală în Rusia, fiind amplu distribuită pe platforma Telegram.

Maria Ovsiannikova, tânăra care a afișat pancarta bilingvă cu mesaje anti-război și anti-propagandă lucra ca editor la Pervîi Canal, transmite Nexta_tv.

Potrivit sursei citate, Ovsiannikova a fost deja arestată.

Nexta_tv mai notează că, înainte de a "sparge" emisia jurnalului de știri, ea a înregistrat un mesaj video în care condamnă războiul din Ucraina și spune că-i este rușine de activitatea sa în slujba propagandei de stat din Rusia.

⚡️The girl with the ani-war poster is "Channel One" editor Marina Ovsyannikova. She's already been arrested



Before going on air, the girl recorded a video message in which she condemned the war in #Ukraine and stated that she was ashamed of her propaganda activities. pic.twitter.com/cMraAQCw5R