Petre Daea, anunț excelent pentru agricultori: Ridicăm subvențiile pentru usturoi la 3000 de euro

Petre Daea va extinde programul privind usturoiul. Ministrul Agriculturii susține că a ridicat subvențiile de la 1000 de euro la 3000 de euro.

”Cu câteva zile în urmă am fost în județul Giurgiu, acolo unde legumicultorii s-au întâlnit cu Liviu Dragnea, ridicând aceste probleme privind extinderea programului și privind ridicarea subvenției de usturoi. La usturoi deja am început. Am pus actul normativ în mișcare. Subvenția a crescut de la 1000 de euro la 3000 de euro, pe hectar. Vom face totul ca legumicultorii să fie stimulați, iar piața să fie aprovizionată cu produse românești de bună calitate”, a declarat ministrul Daea, pentru Antena 3, în emisiunea Income Magazine.