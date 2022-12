Petre Daea, ministrul Agriculturii: "Nu am stat niciodată cu capul plecat!"

Petre Daea, ministrul Agriculturii, a anunţat ce măsuri va lua după ce Austria a votat împotriva aderării României la spaţiul Schengen.

Sursa foto: Hepta | Mediafax Foto / Alexandru Dobre

Ministrul a explicat că gestul Austriei este deranjant, în condiţiile în care România a îndeplinit toate criteriile. Mai mult, Petre Daea a declarat că "nu va sta niciodată cu capul plecat".

"O să spun ceea ce merită spus şi anume că întreaga Românie este consternată de această măsură pe care a luat-o Austria şi din acest punct de vedere am ocazia să transmit ceea ce simt ca om, ca român, şi nu voi avea nicio rezervă.

Eu nu m-am dus la schi şi, dacă m-aş duce, aş merge în România. Avem suficiente zone în care se poate schia. Nu practic acest sport. Dar nu m-aş duce în Austria. Mai ales că nu am cunoscut încă toată ţara noastră şi îi îndemn pe toţi să o cunoască. Iată că astăzi ne putem măsura gesturile noastre de-a lungul vremii şi trebuie să le comensurăm într-un pas al realităţii, într-un cuvânt: să facem ceea ce este potrivit.

Eu nu am expertiză în domeniu să prind toate aceste nuanţe. Eu am un spaţiu mai redus de interpretare, dar pot spune că gestul pe care l-a făcut Austria ne deranjează şi e firesc să ne deranjeze ştiind ce efort am făcut de-a lungul vremii şi cât de mult am contribuit la solidaritatea europeană, iar ultimele acţiuni ale României referitor la război ne demonstrează că România este într-un spaţiu al înţelegerii europene şi trebuie să rămânem aici. Ş toţi trebuie să acţionăm astfel încât să fie bine pentru Europa, dar şi pentru România.

Eu nu am stat niciodată cu capul plecat şi nici voi sta niciodată. Să fiţi siguri că voi face ceea ce este potrivit pentru România şi vă asigur că nu voi sta niciodată cu capul plecat", a declarat Petre Daea.