Petre Roman nu va fi urmărit penal în dosarul Revoluției: Am fost revoltat. Bogdan Licu aducea argumente de imaginat în vremea stalinismului

sursă foto: captură antena 3

Petre Roman şi Teodor Brateş nu vor fi urmăriţi penal în dosarul Revoluţiei. Instanţa Supremă a respins solicitarea procurorului general, Bogdan Licu, de deschidere a dosarului Revoluţiei pe numele celor doi lui pentru acuzatia de infracţiuni contra umanităţii.

Petre Roman a declarat în exclusivitate, pentru Antena 3, că argumentele pe care le-a adus procurorul general Bogdan Licu pentru redeschiderea dosarului sunt revoltătoare.

”În cererea respectivă apărea un elemenet complet fals și absurd. Se vorbea ca la vremea în care s-au produs evenimentele, aș fi fost prim-ministru, eu am devenit premier ăn 27 decembrie.

Dincolo de faptul că această decizie a ÎCCJ mă bucură, azi am avut ocazia să văd cererea formulată de Bogdan Licu. Am fost extrem de surprins și reovltat de ceea ce am văzut acolo. El aduce printre argumente, un lucru de neimaginat, sau de imaginat în vremurile stalinismului. Doar pentru că eram fiul părinților mei era un argument împotriva mea.

Am fost pur și simplu surprins și revoltat. E o atitudine care nu are ce căuta în interiorul Justiției. Îl descalifică pe Licu în orice fel de relație cu Justiția și mă gândesc că așa trebuie omul să pună lucrurile în cotext”, a spus Petre Roman, la Antena 3.