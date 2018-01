Petre Tobă, după audierea la Parchetul General: „Nu pot spune că am avut o relație cu domnul Sebastian Ghiță, au fost câteva întâlniri”

Update: Fostul şef al Poliţiei Române Petre Tobă a fost audiat, vineri, de magistraţii instanţei supreme în dosarul în care Sebastian Ghiţă este judecat pentru dare de mită, spălarea banilor, cumpărare de influenţă, alături de foşti şefi de Parchet şi Poliţie din Prahova.

După audierea de la Parchetul General, Petre Tobă a oferit declarații presei.

„Am fost citat în calitate de martor și am fost propus de către Dosaru Viorel privind faptul că în momentul în care el a candidat la Prahova, eu am fost numit președinte al comisiei de examinare. Am răspuns la toate întrebările și am făcut și precizările tehnice. Nu pot spune că am avut o relație cu domnul Sebastian Ghiță, au fost câteva întâlniri în format oficial, în calitatea dânsului de parlamentar în Parlamentul României”, a declarat Tobă despre citarea sa.

Întrebat despre scandalul polițistului-pedofil, fostul ministru de Interne a ținut să precizeze: „Nu aș vrea să comentez eu această situație. Aveți analiști, oameni competenți, care au acces la informații pe care eu nu le mai am. Eu cred că nici Despescu și nici Gravrici nu au vină vizavi de ce s-a întâmplat. Poliția Română are are 50- 55 de mii de angajați. Este imposibil să îi cunoști pe toți. Principalul vinovat e cel care a comis fapta”.

Știre inițială: Fostul ministru de Interne, Petre Tobă, este audiat în aceste momente la Parchetul General. Este vorba despre dosarul în care fugarul Sebastian Ghiță a fost depistat conducând autoturismul, deși avea permisul suspendat.

Petre Tobă a fost chemat în calitate de martor. La sosire la Înalta Curte de Casație și Justiție, fostul ministru nu a vrut să ofere nicio declarație presei.

Unul dintre inculpați, un fost șef de poliție din Prahova, a cerut instanței să se facă acest lucru, asta pentru că în 2012-2013, în perioada în care s-a săvârșit mai multe fapte, printre care este acuzat și Sebastian Ghiță, Petre Tobă era șeful Poliției Române.

Un dosar în care sunt implicați foști șefi de la Poliția Prahova, dar și Sebastian Ghiță, care este acuzat de dare de mită, de spălare de bani și folosirea unor informații care nu erau destinate publicului. Procurorii DNA spun că a avut acces la informații dintr-un dosar penal de evaziune fiscală și le-ar fi promis acestor șefi din poliție că vor rămâne în funcție, dacă îl vor scăpa de acel dosar penal când a fost prins conducând cu permisul suspendat.