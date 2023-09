Petru Gabor, martor la bombardamentul rusesc de lângă Isaccea: "Am demarat și m-am dus oprit direct pe bac! Mi se părea că sunt într-un film, nimeni nu reacționa"

Petru Gabor, voluntarul român care a asistat la bombardamentul rusesc ce a rănit oameni și a provocat distrugeri la Orlovka, în Ucraina, în apropiere de localitatea românească Isaccea, a povestit în direct la Antena 3 CNN momentele tensionate care au urmat exploziilor și haosului aduse de drone.

Sursa foto: Administrația militară regională Odesa

"În jurul orei 3:00 am ajuns în vama Orlovka. Veneam dinspre Herson, unde am dus ajutoare oamenilor, civililor, și în momentul în care au terminat de făcut controlul la pașaport, a început haosul în afara perimetrului frontierei. A explodat prima dronă și am demarat de acolo, din punctul de control, direct pe bac.

În momentul în care am ajuns pe bac, au început să se audă mai multe drone în același timp.

Au un sunt specific. În acel moment, le-am spus oamenilor - pentru că am văzut că stăteau așa, ca și când nu se întâmpla nimic - am spus 'băi, oameni, vin drone, se aud drone, mișcați-vă, dați drumul la bac, porniți bacul, faceți ceva'.

Petru Gabor: "Oamenii au realizat pericolul abia după ce a explodat a doua dronă"

Au realizat ce vreau să spun abia când a explodat a doua dronă, pe care o vedeți în filmare. Prima dronă, nu, nu am filmat-o (...) Dronele se aud cu aproximativ trei minute înainte de impact. Încep să se audă foarte puțin.

Poate mi-am format, cumva, auzul, pentru că fac asta săptămânal, de când a început conflictul ăsta (transportul de ajutoare în Ucraina, n.r., și-am învățat să ascult fiecare proiectil, fiecare dronă, dacă e mai mare, mai mică sau din ce direcție.

Eu nu le-am mai prins în vamă (atacurile cu drone), chiar dacă au mai fost. În schimb, pe drumurile pe unde am umblat, le-am prins în mai multe rânduri. Am câteva clipuri filmate chiar lângă mine. Au fost lupte grele (...)

Dacă dețin eu controlul, în momentul în care, de exemplu, sunt într-un câmp și începe o luptă, știu în ce direcție s-o iau. Din păcate, în vamă chiar nu aveam nicio putere, decât să le spun 'porniți, mișcați-vă de aici'. Nu știam cum să le explic mai repede, să priceapă, să realizeze că suntem în pericol. În momentul acela nu înțelegea nimeni nimic.

Petru Gabor: "Mi se părea că sunt într-un film, pentru că oamenii nu reacționau"

Efectiv urlau dronele în urechile noastre, se auzea cum zboară spre noi și nimeni (nu făcea) nimic. Pentru moment, mi s-a părut că sunt într-un film, nu în realitate, pentru că nu reacționau oamenii: 'ce vorbește omul ăsta?'

Și până în momentul în care a avut loc a doua a explozie, parcă nu s-a întâmplat nimic. Pentru că oamenii de pe bac nu au auzit explozia din afara frontierei, pentru că frontiera e destul de lungă pe partea ucraineană și, în plus, este digul, cu diferența de nivel până la Dunăre și nu s-a auzit zgomotul. Eventual, eu văzut o lumină (...)

Instinctul de supraviețuire te învață și te obișnuiește cu anumite sunete și știi ce sunete-s periculoase și care sunete în regulă, să spunem așa, din natură.

Partea prin care se intră în România a fost afectată de a doua explozie", a spus Petru Gabor la Antena 3 CNN.

Martorul a confirmat că în punctul de trecere a frontierei de la Orlovka erau oameni care așteptau să intre în România iar el și vehiculul său au reușit să urce pe bac, dar nu au fost urmați de alte vehicule.

Foto: distrugeri la Orlovka după bombardamentul rusesc