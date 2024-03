Piedone, după sondajul lui Nicuşor Dan: "Este extrem de măsluit. Vor să pună presiune pe electoratul nehotărât"

Cristian Popescu Piedone este încrezător în sorţii săi de izbândă la conducerea Bucureştiului, dar nu se arată deloc încrezător în sondajul publicat de Nicuşor Dan, chiar dacă îl plasează pe locul 1.

Edilul sectorului 5 reacţionează după ce Nicuşor Dan a făcut public un sondaj care îl plasează pe primul loc la alegerile din Capitală, în cazul în care PNL şi PSD vor avea un candidat comun.

Într-o intervenţie în direct la Antena 3 CNN, Piedone spune din nou că 100% va candida, dar îşi exprimă temeri cu privire la acurateţea sondajului publicat de actualul edil al Bucureştiului.

"Sondajul ăsta, otrăvit şi hoţ, publicat de Nicuşor Dan, este un sondaj extrem de măsluit. Eu am campanii cât are el ani de viaţă. Nu poate să îmi spună mie într-un sondaj că alianţa AER- Partidul Verde are 3,9% şi AUR are 4,1%. Este imposibil!

2. Vor să pună presiune pe electoratul nehotărât. Vor ca sondajul lui Nicuşor Dan să fie o capcană, o intoxicare întinsă bucureştenilor.", a spus Cristian Popescu Piedone.

Edilul sectorului 5, politician PUSL, a mai explicat că a fost sondat şi de PNL, PSD, USR, AUR dar toţi au trecut rezultatele sub tăcere deoarece nu le-a convenit ce a ieşit. Piedone mai spune şi că marile partide nu au un candidat real, iar întârzierea nominalizării acestuia este în beneficiul său.

"Oferta mea este deschisă, încă mă pot susţine. Dacă nu, o să aibă o înfrângere ruşinoasă", afirmă primarul sectorului 5.

Cristian Popescu Piedone şi-a reafirmat hotărârea de a candida la Primăria Capitalei, spunând că nu e loc de întors.

"Eu nu mă bat cu nimeni. Eu întreb doar unde este respectul lor faţă de cetăţean. Noi facem jocuri politice sau facem interesul bucreşteanului şi al României?", a conchis Piedone, cu o întrebare retorică.