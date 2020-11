Cum ai grijă de pielea afectată de săpun și dezinfectant

Gabriel Balcangiu, medic dermatolog, a explicat ce trebuie să facem pentru ca pielea noastră să nu fie distrusă de produsele care igienizează, dar care care afectează pielea.

''În momentul în care folosim substanțe, gen alcool, dezinfectanți pe bază de geluri exagerat sau chiar și o degresare prin folosirea săpunului și a apei efectiv îndepărtăm aceste hidrolipide. Și o piele normală sau fără condiții preexistente patologice va suferi, vor apărea așa numitele deramtite de contact iritative sau exemele mâinilor. Nu mai vorbim de patologiile deja preexistente, mai ales că vine și sezonul rece'', a spus Gabriel Balcangiu, medic dermatolog.

Prin urmare, este important să ne păstrăm mâinile curate, dar, atenție la cum trebuie să o facem.

''Trebuie să învățăm să ne spălăm, dar, în primul rând, după aceea să ne și reparăm mâinile. Nu există un număr anume, ține foarte mult efectiv și de tipul de piele pe care îl avem și de rezistența noastră. În mod normal, suntem concepuți să rezistăm la 8 – 10 – 12 spălări pe mâini. Mama spunea din primii ani de educație că trebuie să ne spălăm înainte de fiecare masă, după toaletă, iar dacă avem și ocupații care necesită o dezinfectare repetată și suplimentară atunci ajungi să te speli în mod normal și de 20 – 30 de ori pe zi.

Eu am făcut o medie, ca și medic, și înainte de epidemie și tot în cabinetul meu, având 20 de pacienți, uneori 10 – 15 intervenții pe zi plus acele spălări uzuale și acasă și tot, ajungeam oricum să mă spăl de 40 – 50 de ori pe zi, în mod normal. Acum poate că ne spălăm și de câteva sute de ori'', a spus medicul Gabriel Balcangiu.

Tocmai de aceea este mai important ca niciodată să știm cum să alegem produsul pe care îl folosim pentru curățarea mâinilor.

''Eu recomand produsele dermato-cosmetice, produsele pe care le găsim în farmacie, care sunt de obicei concepute și pentru pielea sensibilă a copilului sau pentru pielea vârstnicului. Deci oricare produs care nu are capacitatea din asta foarte mare de degresare, de eliminare a grăsimii. Noi avem nevoie pentru dezinfecție și micromembrana virusului, SARS CoV- 2 are structură lipidică și de asta este atât de eficientă apa și săpunul. Dar orice produs, care face spumă și are efectul ăsta, dar fără să fie atât de agresiv cu partea de degresare are și eficiență împotriva virusului și împotriva bacteriilor''.

Ulterior, este recomandată utilizarea unei creme.

''Eu, tot timpul, chiar dacă sunt bărbat, apelez la o cremă de îngrijire, la o cremă reparatorie de mâini și după fiecare spălare, apelez la această cremă. Crema de mâini este în general o cremă mai grasă, pentru că ea trebuie să creeze o peliculă protectoare, sunt așa numitele creme care creează o piele artificială deci în momentul în care noi ne punem o cremă trebuie, în primul rând, să aibă și capacitatea de emoliere dar și protectiv. Deci avem beneficiu dual! În momentul în care simt mâinile uscate, să zicem că am câteva zile în care am o igienă mai excesivă apelez și noaptea la un pansament în ocluzie, îmi pun niște mănuși de bumbac special concepute și îmi aplic cremă și o las de-a lungul nopții. Și atunci, până dimineață, funcția de barieră este refăcută''.

De asemenea, pentru a sta cât mai departe de afecțiunile care pot apărea în zona mâinilor sunt recoamndate și mănușile de protecție.

''Pentru lucrători, pentru curieri, pentru toată lumea care nu are nici acces la apă și săpun și atunci apelează excesiv la alcool sau la gelurile de dezinfectat este de preferat o mănușă, care trebuie eventual și ea dezinfectată, dar, în primul rând, protejează mâna. Și atunci, îți dezinfectezi mănușile, mâinile care sunt acoperite de mănuși cât mai des posibil și după o oră, două, trei eventual schimbi și acele mănuși''.

Însă, mare grijă la mănușile pe care le cumpărați.

''Sunt destul de multe materiale care pot alergiza din punct de vedere al mănușilor, gen latexul sau erau mănușile din latex cu pudră, care s-au dovedit a fi destul de nocive pentru piele și atunci recomand acele mănuși, nepudrate, eventual dintr-un material nitril''.

Dacă sunteți nevoiți să folosiți gelurile dezinfectate direct pe piele, experții spun că ar trebui să optați pentru acele produse care conțin cel puțin 62% alcool și nu mai mult de 80%