Marian Moise, unul dintre pirotehniştii care au montat artificiile din clubul Colectiv, a recunoscut în faţa instanţei că nu a efectuat instructajul tehnic înainte de eveniment, chiar dacă legislaţia în vigoare îl obliga să facă acest lucru.



El a mărturisit, totodată, că nu a verificat temeinic stingătorul care era poziţionat în apropierea artificiilor, iar, dacă acesta ar fi funcţionat, altul ar fi fost deznodământul.



La Tribunalul Bucureşti are loc joi un nou termen în dosarul Colectiv.



Marian Moise a dat o amplă declaraţie în faţa judecătorului privind montarea şi lansarea artificiilor în club.



"Am văzut nişte boxe în lateralul scenei şi am decis să le montăm deasupra lor, mai ales că era şi un stingător acolo. Un angajat al clubului, când a venit şi a văzut ce facem, ne-a spus să nu montăm acolo pentru că era un tavan de lemn fals. Deşi spaţiul ne permitea, am ales să montăm pe lateralul schelei metalice, angajatul clubului nemaintervenind. Modul în care am montat articolele pirotehnice - eu spun că am respectat cerinţele legale şi ghidul pirotehnistului. Din experienţa mea, dacă observam că o primă jerbă depăşea distanţa de 3 metri, pe a doua nu o mai lansam. I-am dat telecomanda pentru jetul de CO2 domnului Adrian Rugină şi aşteptam să le iniţiem. Eu urma să activez artificiile. Înainte de a activa artificiile, am apreciat că prezenţa stingătorului de la boxe e suficientă pentru stingerea unei jerbe care nu are putere calorică. Eram la un metru de stingător", a relatat Moise.

„Am văzut o flacără pe stâlpul din stânga. Nu pot aprecia ce a generat acea flacără”



Potrivit acestuia, la prima jerbă nu au ajuns scântei la stâlp, ci doar deasupra spectatorilor. "Totul a părut că a funcţionat normal pe partea respectivă. Am verificat de ce nu porniseră celelalte jerbe şi am observat că firele erau legate în paralel şi am schimbat legăturile din paralel în serie şi urma să acţionez două butoane. După ce am activat butoanele, au pornit toate jerbele. Totul a părut normal şi, de unde eram eu, nu am văzut ca scânteile să ajungă la stâlp. În momentul în care jerbele erau aproape de stingere şi m-am aplecat pentru a întrerupe curentul electric, când m-am ridicat am văzut o flacără pe stâlpul din stânga. Nu pot aprecia cauza ce a generat acea flacără. Flacăra am văzut-o imediat ce m-am aplecat. Jerbele erau stinse", a susţinut pirotehnistul.



Moise i-a spus judecătorului că, dacă stingătorul care se afla în apropierea artificiilor ar fi funcţionat, focul ar fi fost stins "cu siguranţă".

”Dacă stingătorul ar fi funcționat, focul acela ar fi fost stins cu siguranţă”

"Am văzut o flacără mică iniţial, de dimensiunea unui punct. M-am întors să iau stingătorul după ce am văzut flacăra de grosimea unui pumn, dar am observat că deja îl luase cineva care apăsa pe clapetă, dar nu scotea nimic. După părerea mea, stingătorul nu a funcţionat. Dacă acel stingător, la acel moment, ar fi funcţionat, focul acela ar fi fost stins cu siguranţă. Am luat o sticlă de bere de la un spectator şi am încercat să arunc pe stâlp, însă nu a fost suficient lichid şi nu a ajuns la flacără. Când am văzut cât de mult s-a întins pe tavan, am decis, ca celelalte persoane, să ies din club. (...) Aveam obligaţia să avem un stingător la noi, dar am considerat că îl avem pe cel al clubului. Al nostru a rămas în maşină", a menţionat Marian Moise.

”Stingătorul nostru a rămas în mașină”

El a adăugat că legislaţia obligă la efectuarea unui instructaj tehnic, însă nu îşi aminteşte să fi făcut pentru evenimentul din Colectiv.



"Nu-mi amintesc dacă la Colectiv am semnat vreo fişă de instructaj tehnic înainte de a merge. La faţa locului nu s-a făcut un astfel de instructaj. Legislaţia spune să faci la faţa locului un astfel de instructaj. Cineva din locul respectiv trebuia să facă un astfel de instructaj", a precizat pirotehnistul.

”La faţa locului nu s-a făcut un instructaj tehnic”



În aprilie 2016, dosarul 'Colectiv' a fost trimis în instanţă de Parchetul General, iniţial la Judecătoria Sectorului 4, procesul fiind apoi mutat la Tribunalul Bucureşti.



Doi ani procesul a fost blocat pe chestiuni de procedură, iar judecătorul desemnat iniţial să se ocupe de acest caz a ieşit la pensie, fiind înlocuit în octombrie 2018 de Mihai Bălănescu. Noul judecător a promis că va grăbi soluţionarea dosarului, în fiecare săptămână fiind audiaţi zeci de martori şi victime.



În proces sunt judecaţi patronii clubului - Alin George Anastasescu, Paul Gancea şi Costin Mincu; Daniela Niţă - patroana firmei de artificii SC Golden Ideas Fireworks Artists SRL, Cristian Niţă (director) şi Viorel Zaharia (pirotehnist), Marian Moise (pirotehnist), precum şi persoanele juridice SC Colectiv Club SRL şi SC Golden Ideas Fireworks Artists SRL.



De asemenea, au fost trimişi în judecată fostul primar al Sectorului 4 Cristian Popescu-Piedone, trei angajaţi din cadrul primăriei: Aurelia Iofciu - şef al Serviciului autorizări comerciale, Larisa Luminiţa Ganea - consilier superior, Ramona Sandra Moţoc - referent superior, ambele în cadrul aceluiaşi serviciu, dar şi pompierii Antonina Radu şi George Petrică Matei.